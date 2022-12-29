Vav TV İzle
Haberler Trend Yalı Çapkını Kral Kaybederse kitabından alınmış! Ferit ve Seyran boşanıyor! Meğer Ferit akıl hastanesine...

Yalı Çapkını Kral Kaybederse kitabından alınmış! Ferit ve Seyran boşanıyor! Meğer Ferit akıl hastanesine...

Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenilerek çekilen Yalı Çapkını dizisi hakkında birçok detay merak ediliyor. Yeni bölümün yayınlanmasına az bir zaman kala diziseverler Yalı Çapkı'nın hangi kitaptan alındığını bulmaya çalışıyor. Budayıcıoğlu'nun Kral Kaybederse isimli kitabında yer alan bazı detaylar ise hikayeye oldukça benzer çıktı. İşte Kral Kaybederse kitap özeti ve Yalı Çapkını gerçek hikayesinin sonu...

takvim.com.tr
29.12.2022 12:39 - Son Güncelleme: 29.12.2022 13:21
Yalı Çapkını hangi kitap!? Gülseren Budayıcıoğlu’nun Kral Kaybederse kitabından alınmış! Sonunda Ferit ve Seyran boşanıyor! Meğer Ferit akıl hastanesine...

Yalı Çapkını 15. bölüm 2. fragmanın yayınlanmasıyla diziseverler konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Özellikle Yalı Çapkı'nın alındığı kitap merak ediliyor. Sosyal medyada birçok kullanıcı Gülseren Budayıcıoğlu'nun Kral Kaybederse isimli kitabından esinlenildiğini düşünüyor. Peki, Kral Kaybederse kitap özeti nasıl? Hikayenin sonunda neler olacak? İşte Yalı Çapkını gerçek hikayesi hakkında tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yalı Çapkını hangi kitap!? Gülseren Budayıcıoğlu’nun Kral Kaybederse kitabından alınmış! Sonunda Ferit ve Seyran boşanıyor! Meğer Ferit akıl hastanesine...

FERİT SEYRANI KAÇIRDI, KAZIM AĞA BAYILDI!

Dizinin son fragmanında Ferit'in Seyranı kucaklayıp kaçırması mutluluk sebebi haline geldi. İzleyiciler sosyal medyadan paylaşımlarda bulunurken en çok Kazım Ağa'nın olanlar karşısında yere yığılmasına kahkahalarla güldüler.

Yalı Çapkını hangi kitap!? Gülseren Budayıcıoğlu’nun Kral Kaybederse kitabından alınmış! Sonunda Ferit ve Seyran boşanıyor! Meğer Ferit akıl hastanesine...

YALI ÇAPKINI 15. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yalı Çapkını'nın son bölümü yılbaşı temalı olarak geliyor. Seyranın Ferit'e postayı koymasının ardından Ferit Seyransız bir hayata dayanamayıp Kazım Ağa'nın evini basar.

Yalı Çapkını hangi kitap!? Gülseren Budayıcıoğlu’nun Kral Kaybederse kitabından alınmış! Sonunda Ferit ve Seyran boşanıyor! Meğer Ferit akıl hastanesine...

Seyran'ın gelmemesi üzerine onu kucaklayıp götüren Ferit'e aile üyelerinden kimse bir şey diyemez. Kazım Ağa olanların şokuyla baygınlık geçirir.

Yalı Çapkını hangi kitap!? Gülseren Budayıcıoğlu’nun Kral Kaybederse kitabından alınmış! Sonunda Ferit ve Seyran boşanıyor! Meğer Ferit akıl hastanesine...

DAĞ EVİNDE BEKLENEN ANLAR

Ferit'in Seyran'ı dağ evine götürmesiyle ikili arasında yakınlaşma başlıyor. Fragmanda çiftin birlikte uyandığını görenler mutluluğunu gizleyemedi.

SON DAKİKA