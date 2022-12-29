Yalı Çapkını Kral Kaybederse kitabından alınmış! Ferit ve Seyran boşanıyor! Meğer Ferit akıl hastanesine...
Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenilerek çekilen Yalı Çapkını dizisi hakkında birçok detay merak ediliyor. Yeni bölümün yayınlanmasına az bir zaman kala diziseverler Yalı Çapkı'nın hangi kitaptan alındığını bulmaya çalışıyor. Budayıcıoğlu'nun Kral Kaybederse isimli kitabında yer alan bazı detaylar ise hikayeye oldukça benzer çıktı. İşte Kral Kaybederse kitap özeti ve Yalı Çapkını gerçek hikayesinin sonu...
29.12.2022 12:39 - Son Güncelleme: 29.12.2022 13:21
Yalı Çapkını 15. bölüm 2. fragmanın yayınlanmasıyla diziseverler konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Özellikle Yalı Çapkı'nın alındığı kitap merak ediliyor. Sosyal medyada birçok kullanıcı Gülseren Budayıcıoğlu'nun Kral Kaybederse isimli kitabından esinlenildiğini düşünüyor. Peki, Kral Kaybederse kitap özeti nasıl? Hikayenin sonunda neler olacak? İşte Yalı Çapkını gerçek hikayesi hakkında tüm detaylar...