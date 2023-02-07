Yakınımdaki Deprem LİSTESİ 2023! Yakında deprem bekleniyor mu, yeni deprem olacak mı? AFAD - KANDİLLİ artçı deprem listesi...
Merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Deprem birçok ilden de hissedildi. Peki, Yakında deprem bekleniyor mu, yeni deprem olacak mı? İşte uzman yorumları.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik depremin ardından artçılar yaşanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nin uzman isimleri, Kahramanmaraş'ta ve çevre illerde yaşanan depremi, artçı depremleri değerlendiriyor. Peki, Yakında deprem bekleniyor mu, yeni deprem olacak mı? AFAD - KANDİLLİ artçı deprem listesi!
BEKLENEN BİR DEPREM MİYDİ?
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal:
Beklediğimiz bir depremdi. Yıllardır konuştuğumuz bir depremdi. En son Sivrice Pütürge depreminden sonra söyledik. Doğu Anadolu fay zonunun Türkiye'nin en tehlikeli zonlardan biri olduğunu söyledik oradan itibaren Sincik, Gölbaşı, Türkoğlu ve Hatay segmentlerinin sismik boşluk olarak beklediğini buralarda tedbir alınması gerektiğini vurguladık.
"DAHA BÜYÜK DEPREMLER HER ZAMAN MÜMKÜN"
Maalesef şu anda Gölbaşı – Türkoğlu boşluğu doldu yani segmenti kırıldı bunun iki tarafı Türkoğlu'ndan Hatay'a doğru ve Gölbaşı'ndan Sincik'e doğru olan parçalar kırılmayı bekliyor. Buralarda da boşluklar var ve maalesef bu büyüklükte hatta Hatay civarında bundan daha büyük depremler her zaman mümkün.