Yakında deprem bekleniyor mu, yeni deprem olacak mı? Uzmanlar açıkladı: İstanbul depremini tetikler mi? Adana, Kıbrıs, Hakkari... Yakınımdaki Depremler Listesi 2023!

Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamalarından satır başları:

"Bir yerde deprem olduğu zaman açığa çıkan enerjinin bir kısmı da o fayın uzanımına göre örneğin kuzey güney uzanıyorsa bir kısmı kuzeyine bir kısmı güneyine enerji transfer edilir. Yani tümüyle enerji boşalıp atmosfere dağılmaz. Bir kısmı iki uca doğru transfer edilir.