Yakında deprem bekleniyor mu, yeni deprem olacak mı? Uzmanlar açıkladı: İstanbul depremini tetikler mi? Adana, Kıbrıs, Hakkari... Yakınımdaki Depremler Listesi 2023!
Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından uzmanlardan yeni uyarılar gelmeye devam ediyor. Deprem sonrası kentteki bazı hasarlı binalar yıkıldı. Bu kapsamda arama motorlarında, "Yakında deprem bekleniyor mu, yeni deprem olacak mı?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte tüm merak edilenler haberimizde...
21.02.2023 09:57 - Son Güncelleme: 21.02.2023 09:57
Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamalarından satır başları:
"Bir yerde deprem olduğu zaman açığa çıkan enerjinin bir kısmı da o fayın uzanımına göre örneğin kuzey güney uzanıyorsa bir kısmı kuzeyine bir kısmı güneyine enerji transfer edilir. Yani tümüyle enerji boşalıp atmosfere dağılmaz. Bir kısmı iki uca doğru transfer edilir.