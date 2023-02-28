Yaka silkeceğiniz 3 burç! Sakın onlarla zıtlaşmayın. Dünyayı size dar ederler. Her bir burcun farklı özellikleri ve karakteristikleri vardır. Astrolojide bir burcun "zorlu" olarak nitelendirilmesi de tamamen kişisel yorumlara ve düşüncelere dayalıdır. Kavgacı ve genellikle o burcun bazı zayıf yanlarına veya çevresel faktörlere bağlı olarak yorumlanabilir.