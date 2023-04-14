Yağ çekmeyen çıtır çıtır patates kızartması tarifi! 8 adımda en iyi kızartmayı hazırlayın! Sahura, iftara, köfteye, pilava renk katacak!

FARKLI SIVILARLA MARİNE EDİN

Nar gibi kızarmış patatesler yapmak için süt, maden suyu, limon ve sirke gibi malzemelerden faydalanabilirsiniz. Patatesleri yıkadıktan sonra, bir kaseye süt doldurup buzdolabında bir süre bekletin ve ardından direk kızartın. Alternatif olarak, tuzlu maden suyunda patatesleri bekletip, limon ve sirke karışımına birkaç damla ekleyerek patatesleri bir süre beklettikten sonra kızartabilirsiniz. Sonuç, inanılmaz derecede çıtır ve lezzetli bir patates olacak!