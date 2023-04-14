Yağ çekmeyen çıtır çıtır patates kızartması tarifi! 8 adımda en iyi kızartmayı hazırlayın! Sahura, iftara, köfteye, pilava renk katacak!
Çıtır çıtır patatesler artık hayal değil. Tıpkı dışarıda yediğiniz gibi patateslerin formülünü sizler için derledik. İşte evde yağ çekmeyen patates tarifi...
Yağ çeken patatesler kimi zaman tat kaçırıcı olabiliyor. Sizler için çıtır çıtır yağ çekmeyen efsane patates kızartması tarifi hazırladık. Bu yöntemle yediğiniz diğer kızartmaları unutacaksınız. İşte çıtır çıtır sağlıklı patates kızartması tarifi...
PATATESLERİ YIKADIKTAN SONRA MUTLAKA KURULAYIN
Patatesler yağda kızartıldığında su buharlaşarak patlamalara sebep olabilir ve yağın sıcaklığını düşürebilir. Bu nedenle, kuru patates kullanmak daha iyi olabilir. Ayrıca, patatesleri kuruladıktan sonra bir süre dondurucuda bekletmek, çıtır çıtır bir kızartma için harika bir yöntemdir!
FARKLI SIVILARLA MARİNE EDİN
Nar gibi kızarmış patatesler yapmak için süt, maden suyu, limon ve sirke gibi malzemelerden faydalanabilirsiniz. Patatesleri yıkadıktan sonra, bir kaseye süt doldurup buzdolabında bir süre bekletin ve ardından direk kızartın. Alternatif olarak, tuzlu maden suyunda patatesleri bekletip, limon ve sirke karışımına birkaç damla ekleyerek patatesleri bir süre beklettikten sonra kızartabilirsiniz. Sonuç, inanılmaz derecede çıtır ve lezzetli bir patates olacak!