RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend Yağ çekmeyen çıtır çıtır patates kızartması tarifi! 8 adımda en iyi kızartmayı hazırlayın! Sahura, iftara, köfteye, pilava renk katacak!

Yağ çekmeyen çıtır çıtır patates kızartması tarifi! 8 adımda en iyi kızartmayı hazırlayın! Sahura, iftara, köfteye, pilava renk katacak!

Çıtır çıtır patatesler artık hayal değil. Tıpkı dışarıda yediğiniz gibi patateslerin formülünü sizler için derledik. İşte evde yağ çekmeyen patates tarifi...

takvim.com.tr
14.04.2023 08:55 - Son Güncelleme: 14.04.2023 08:55
Yağ çekmeyen çıtır çıtır patates kızartması tarifi! 8 adımda en iyi kızartmayı hazırlayın! Sahura, iftara, köfteye, pilava renk katacak!

Yağ çeken patatesler kimi zaman tat kaçırıcı olabiliyor. Sizler için çıtır çıtır yağ çekmeyen efsane patates kızartması tarifi hazırladık. Bu yöntemle yediğiniz diğer kızartmaları unutacaksınız. İşte çıtır çıtır sağlıklı patates kızartması tarifi...

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Yağ çekmeyen çıtır çıtır patates kızartması tarifi! 8 adımda en iyi kızartmayı hazırlayın! Sahura, iftara, köfteye, pilava renk katacak!

PATATESLERİ YIKADIKTAN SONRA MUTLAKA KURULAYIN

Patatesler yağda kızartıldığında su buharlaşarak patlamalara sebep olabilir ve yağın sıcaklığını düşürebilir. Bu nedenle, kuru patates kullanmak daha iyi olabilir. Ayrıca, patatesleri kuruladıktan sonra bir süre dondurucuda bekletmek, çıtır çıtır bir kızartma için harika bir yöntemdir!

Yağ çekmeyen çıtır çıtır patates kızartması tarifi! 8 adımda en iyi kızartmayı hazırlayın! Sahura, iftara, köfteye, pilava renk katacak!

FARKLI SIVILARLA MARİNE EDİN

Nar gibi kızarmış patatesler yapmak için süt, maden suyu, limon ve sirke gibi malzemelerden faydalanabilirsiniz. Patatesleri yıkadıktan sonra, bir kaseye süt doldurup buzdolabında bir süre bekletin ve ardından direk kızartın. Alternatif olarak, tuzlu maden suyunda patatesleri bekletip, limon ve sirke karışımına birkaç damla ekleyerek patatesleri bir süre beklettikten sonra kızartabilirsiniz. Sonuç, inanılmaz derecede çıtır ve lezzetli bir patates olacak!

Yağ çekmeyen çıtır çıtır patates kızartması tarifi! 8 adımda en iyi kızartmayı hazırlayın! Sahura, iftara, köfteye, pilava renk katacak!

DOLAPTA BEKLETİN

Patatesleri mümkün olduğunca soğutarak kızartmanın yağı daha az çekmesini ve patateslerin daha çıtır çıtır olmasını sağlayabilirsiniz. Eğer mümkünse, patatesleri derin dondurucuda bir süre bekletmek de işe yarayabilir.

Yağ çekmeyen çıtır çıtır patates kızartması tarifi! 8 adımda en iyi kızartmayı hazırlayın! Sahura, iftara, köfteye, pilava renk katacak!

KALİTELİ BİR YAĞ TERCİH EDİN

İyi bir sonuç elde etmek için, tercih ettiğimiz malzemeleri kaliteli bir yağda kızartmak önemlidir. Yanmaya daha dayanıklı olan zeytinyağı gibi ısıya dayanıklı bir yağ kullanarak hem daha lezzetli hem de nispeten daha düşük kalorili kızartmalar yapabilirsiniz.

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