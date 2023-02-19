Yağ, çay, peynir, süt, sucuk, yumurta, tabak, çanak, deterjan, züccaciye %40 İNDİRİMLİ ETİKET basıldı! 22,23,24 Şubat 2023 BİM, A101, ŞOK KATALOĞU
BİM, ŞOK, A101 aktüel indirimli ürünler kataloğu merak edildi. Yüzlerce üründe yapılan indirim için bekleyiş başladı. İşte A101, BİM, ŞOK market indirimli ürünler listesi...
19.02.2023 13:15 - Son Güncelleme: 19.02.2023 13:16
A101, BİM, ŞOK aktüel ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 22,23,24 Şubat 2023 tarihinde %40 indirimli olarak satışa sunulacak yüzlerce ürünün broşürleri yayımlandı. Yağ, çay, peynir, süt, sucuk, yumurta, tabak, çanak, deterjan, züccaciye, temel gıda ürünleri ve birçok üründe indirim fırsatları alıcısını bekliyor. Hafta içi itibariyle geçerli olacak indirimin detaylarını sizler için derledik. İşte A101, BİM, ŞOK Şubat 2023 aktüel ürünler listesi...