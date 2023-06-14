WhatsApp'tan kız arkadaşına mesaj attı aldığı cevap karşısında şoka uğradı! Sosyal medya bu olayı konuşuyor
WhatsApp milyonlarca kullanıcısıyla dünya genelinde popülerliğini sürdürüyor. Bu mesajlaşma uygulaması üzerinden yapılan sohbetler ise sosyal medya kullanıcılarını gülmekten kırıp geçirdi. Özellikle gençler arasında yaşanan komik diyaloglar sosyal medya platformlarında büyük ilgi gördü ve viral hale geldi. Twitter, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında binlerce kez paylaşılan bu olay çok konuşuldu.
14.06.2023 10:52 - Son Güncelleme: 14.06.2023 10:52
WhatsApp'tan sosyal medyaya yayılan komik mesajlar sosyal medyada çok konuşuldu. Binlerce sosyal medya kullanıcısı paylaşılan diyalogları görünce kahkahalara boğuldu. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta gerçekleşen bu komik konuşmalar milyonlarca kullanıcının dikkatini çekti ve paylaşım rekorları kırdı.