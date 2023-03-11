WhatsApp'tan 20'den fazla modelin ipini çekecek karar! Duyanın etekleri tutuşuyor! Listeye bakmayan kalmasın! Telefonunuzu açtığınız an iptal...
En popüler mesajlaşma uygulamalarından birisi olan WhatsApp kullanıcılarını şok edecek bir karara imza attı. Alınan son bilgiye göre, bazı modellere 1 Mart 2023 itibariyle destek kesildi. Android ve iOS için listeden çıkarılan modellerin listesi tek tek duyuruldu. Listede telefonunun olduğunu gören kullanıcılar büyük bir şok yaşarken güvenlik sorunlarının yaşanmaması adına böyle bir karar aldığı bilgisi verildi. Hal böyle olunca akıllı telefon kullanıcıları hangi marka ve hangi model telefonların listeden çıkarıldığını öğrenmek istiyor.
11.03.2023 13:16 - Son Güncelleme: 11.03.2023 13:16
WhatsApp'tan 20'den fazla modelin ipini çekecek karar! Duyanın etekleri tutuşuyor. Listeye bakmayan kalmasın. Telefonunuzu açtığınız an iptal oluyor. WhatsApp kullanıcılarını şaşırtacak bir karara imza attı. Dünyada en çok kullanılan uygulamalardan birisi olan platform bazı telefon modelleri için desteğini kestiğini duyurdu. Listede telefonunun olduğunu görenler ise büyük bir şok yaşadı.
WHATSAPP'TAN 20'DEN FAZLA MODELİN İPİNİ ÇEKECEK KARAR!
WhatsApp kullanıcılarını şaşırtacak bir kararın altına imzasını attı. Bazı modellere 1 Mart 2023 itibariyle destek kesildi.