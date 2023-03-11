WhatsApp'tan 20'den fazla modelin ipini çekecek karar! Duyanın etekleri tutuşuyor. Listeye bakmayan kalmasın. Telefonunuzu açtığınız an iptal oluyor. WhatsApp kullanıcılarını şaşırtacak bir karara imza attı. Dünyada en çok kullanılan uygulamalardan birisi olan platform bazı telefon modelleri için desteğini kestiğini duyurdu. Listede telefonunun olduğunu görenler ise büyük bir şok yaşadı.