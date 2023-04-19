RAMAZAN İMSAKİYE
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WhatsApp kullananlar mutlaka baksın! Süre doluyor! Artık kullanamayacaksınız!

WhatsApp dünya genelinde milyarlarca kullanıcısıyla en popüler mesajlaşma uygulamalarından biridir. Ancak son haberlere göre, uygulama bazı akıllı telefonlardan desteğini kesiyor. Bu durumda kullanıcılar ne yapacağını merak ediyor ve telefon markalarını merak ediyor.

19.04.2023 17:05 - Son Güncelleme: 19.04.2023 17:09
WhatsApp’ı kullananlar mutlaka baksın! Süre doluyor! Artık kullanamayacaksınız!

WhatsApp Türkiye ve dünya genelinde en yaygın kullanılan mesajlaşma uygulamaları arasında yer alıyor. Son günlerde uygulamanın bazı akıllı telefonlardan desteğini kestiği haberleri gündeme geliyor. WhatsApp desteği bitecek akıllı telefonların listesi de belli oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
WhatsApp’ı kullananlar mutlaka baksın! Süre doluyor! Artık kullanamayacaksınız!

İşte o liste:

WhatsApp’ı kullananlar mutlaka baksın! Süre doluyor! Artık kullanamayacaksınız!

HTC Desire 500
Huawei Ascend D
Huawei Ascend D1

WhatsApp’ı kullananlar mutlaka baksın! Süre doluyor! Artık kullanamayacaksınız!

Huawei Ascend D2
Huawei Ascend G740
Huawei Ascend Mate

WhatsApp’ı kullananlar mutlaka baksın! Süre doluyor! Artık kullanamayacaksınız!

Huawei Ascend P1
iPhone 5
iPhone 5c
Samsung Galaxy Ace 2

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