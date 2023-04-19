WhatsApp kullananlar mutlaka baksın! Süre doluyor! Artık kullanamayacaksınız!
WhatsApp dünya genelinde milyarlarca kullanıcısıyla en popüler mesajlaşma uygulamalarından biridir. Ancak son haberlere göre, uygulama bazı akıllı telefonlardan desteğini kesiyor. Bu durumda kullanıcılar ne yapacağını merak ediyor ve telefon markalarını merak ediyor.
19.04.2023 17:05 - Son Güncelleme: 19.04.2023 17:09
WhatsApp Türkiye ve dünya genelinde en yaygın kullanılan mesajlaşma uygulamaları arasında yer alıyor. Son günlerde uygulamanın bazı akıllı telefonlardan desteğini kestiği haberleri gündeme geliyor. WhatsApp desteği bitecek akıllı telefonların listesi de belli oldu.