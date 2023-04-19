WhatsApp kullananlar mutlaka baksın! Süre doluyor! Artık kullanamayacaksınız!

WhatsApp Türkiye ve dünya genelinde en yaygın kullanılan mesajlaşma uygulamaları arasında yer alıyor. Son günlerde uygulamanın bazı akıllı telefonlardan desteğini kestiği haberleri gündeme geliyor. WhatsApp desteği bitecek akıllı telefonların listesi de belli oldu.