Vücudun en kirli yeri belli oldu, bilim insanları açıkladı! Herkes o bölge zannediyordu gerçek şaşırttı! Duş alsanız da fayda etmiyor!
Vücudun en kirli yeri belli oldu. Bir çok kişi farklı biliyordu ama gerçek şaşırttı. Vücudumuzda banyo yapıldığında bile temizlenmeyen ve içerisinde milyonlarca virüs, bakteri barındıran bölgeler bilim insanları tarafından tek tek açıkladı. Peki bir insanın en kirli bölgesi neresi? Öğrenince çok şaşıracaksınız! İşte detaylar...
06.03.2023 17:04 - Son Güncelleme: 06.03.2023 17:05