Vücudun en kirli yeri belli oldu, bilim insanları açıkladı! Herkes o bölge zannediyordu gerçek şaşırttı! Duş alsanız da fayda etmiyor! Bir çok kişi yanlış biliyor! Tüm kirin biriktiği yer aslında tek bölgeymiş! Peki vücudun en kirli yeri nedir ve nasıl temizlenir?