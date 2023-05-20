Ve süre başladı! 4 rakamıyla dolu fotoğrafta 2'yi bulabilir misin? Bu cumartesi bulmacasını insanların yalnızca %8'i 10 saniye altında çözebilir!
Optik illüzyonlar, son dönemde büyük ilgi gören bir trend haline geldi. Eğlenceli ve zekice bulmacalar arayanlar için bu tarz illüzyonlar ideal seçeneklerden birisi oluyor. Bugün hafta sonu için özel olarak hazırlanmış olan bir bulmacayı sizlerle paylaşıyoruz. Bu bulmaca açık kırmızı bir arka plan üzerinde düzenli bir şekilde yazılmış onlarca kez tekrarlanan 4 rakamını içeren bir görüntüden oluşuyor. Bu özel bulmacada 4 rakamını 10 saniye içinde bulanları şimdiden tebrik ediyoruz.
20.05.2023 22:21 - Son Güncelleme: 20.05.2023 22:22
4 rakamıyla dolu fotoğrafta 2'yi bulabilir misin sorusu bu bulmacada size yöneltiliyor. Bu cumartesi bulmacasını insanların yalnızca %8'i 10 saniyenin altında çözebiliyor. Şimdi sizinle görüş açınızı test edeceğiniz bir optik illüzyon paylaşıyoruz ve 4 rakamıyla dolu fotoğrafta 2'yi bulabilir misin sorusunu yöneltiyoruz.
Bu bulmaca açık kırmızı bir arka plan üzerinde düzenli bir şekilde yazılmış onlarca kez tekrarlanan 4 rakamını içeren bir görüntüden oluşuyor.