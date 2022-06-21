Ve netleşti!18 yaşından büyük, 80 yaşından küçük olan herkese 10 bin, 20 bin ve 30 bin TL yatıyor

Devlet tarafından hizmete sunulan sosyal yardım modellerinden biri olan engelliği yardımı ödemelerinden faydalanan vatandaşlara, kamu bankaları tarafından müjdeli haber verildi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası, geçim derdinden olan engelli vatandaşlara, engelli aylıkları karşılığında kredi hizmeti sunacaklarını açıkladı. İşte kamu bankalarının engelli aylığı alan vatandaşlar için geliştirmiş oldukları kredi kampanyalarına ilişkin ayrıntılar