VE NETLEŞTİ! SGK ve Bağkur'lu emekli olan kişilerin beklediği haber geldi! 7000 TL ek ödeme onayı verildi, en düşük limit belirlendi!
7000 TL ek ödeme onayı verildi, en düşük limit belirlendi! SGK ve Bağkur'lu emekli olan kişilere arka arkaya müjdeli haberler gelmeye devam etmekte. Bu manada maaş zammı, ek ödeme derken promosyon ödemeleri de oldukça artmış halde. Bankaların promosyon ödemesi oranı emekli kişiler bağlamında yakından takip ediliyor. Bankalar emekli promosyon miktarlarını güncellerken, TEB, Garanti, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Akbank'tan emekli promosyon kampanyası geldi. İşte haberin merak edilen tüm detaylar.
15.02.2023 16:23 - Son Güncelleme: 15.02.2023 16:25
Bankalar emekli promosyon kampanyaları kapsamında yarış haline girerken, emekliler de promosyon miktarlarını araştırıyor.
Belediyeler, bakanlıklar, müdürlükler, üniversiteler, sendikalar ve çeşitli kurumlar üzerinden personellere verilecek promosyon rakamları açıklanmaya başladı.
Kamu ve özel bankalarda maaşını 3 sene aynı bankadan almak için taahhüt veren emeklilere ödenen promosyon ücreti de değişiklik gösteriyor.