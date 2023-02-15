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Haberler Trend VE NETLEŞTİ! SGK ve Bağkur'lu emekli olan kişilerin beklediği haber geldi! 7000 TL ek ödeme onayı verildi, en düşük limit belirlendi!

VE NETLEŞTİ! SGK ve Bağkur'lu emekli olan kişilerin beklediği haber geldi! 7000 TL ek ödeme onayı verildi, en düşük limit belirlendi!

7000 TL ek ödeme onayı verildi, en düşük limit belirlendi! SGK ve Bağkur'lu emekli olan kişilere arka arkaya müjdeli haberler gelmeye devam etmekte. Bu manada maaş zammı, ek ödeme derken promosyon ödemeleri de oldukça artmış halde. Bankaların promosyon ödemesi oranı emekli kişiler bağlamında yakından takip ediliyor. Bankalar emekli promosyon miktarlarını güncellerken, TEB, Garanti, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Akbank'tan emekli promosyon kampanyası geldi. İşte haberin merak edilen tüm detaylar.

15.02.2023 16:23 - Son Güncelleme: 15.02.2023 16:25
VE NETLEŞTİ! SGK ve Bağkur’lu emekli olan kişilerin beklediği haber geldi! 7000 TL ek ödeme onayı verildi, en düşük limit belirlendi!

Emekli kişilerin merakla beklediği maaşa ek olarak verdiği promosyon ödemelerinde damping yapıldı.

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VE NETLEŞTİ! SGK ve Bağkur’lu emekli olan kişilerin beklediği haber geldi! 7000 TL ek ödeme onayı verildi, en düşük limit belirlendi!

Bankalar emekli promosyon kampanyaları kapsamında yarış haline girerken, emekliler de promosyon miktarlarını araştırıyor.

VE NETLEŞTİ! SGK ve Bağkur’lu emekli olan kişilerin beklediği haber geldi! 7000 TL ek ödeme onayı verildi, en düşük limit belirlendi!

Belediyeler, bakanlıklar, müdürlükler, üniversiteler, sendikalar ve çeşitli kurumlar üzerinden personellere verilecek promosyon rakamları açıklanmaya başladı.

VE NETLEŞTİ! SGK ve Bağkur’lu emekli olan kişilerin beklediği haber geldi! 7000 TL ek ödeme onayı verildi, en düşük limit belirlendi!

Kamu ve özel bankalarda maaşını 3 sene aynı bankadan almak için taahhüt veren emeklilere ödenen promosyon ücreti de değişiklik gösteriyor.

VE NETLEŞTİ! SGK ve Bağkur’lu emekli olan kişilerin beklediği haber geldi! 7000 TL ek ödeme onayı verildi, en düşük limit belirlendi!

Maaşlarını farklı bir bankaya taşımak isteyenlerin bankaya bildirimde bulunmaları gerekmektedir. Banka şubesinden ya da e-Devlet üzerinden bu bildirim yapılabiliyor.

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