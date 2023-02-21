VE NETLEŞTİ! SGK bu şartı taşıyanlara 3 maaş ödeme yapıyor! Kadınlara ömür boyu ödenecek, emekliler de alabiliyor!
Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlara ve yakınlarına yardımda bulunmaya devam etmeye çalışıyor. Kurumun belirlediği mevzuata göre eşi, annesi, babası vefat eden kadınlara yönelik özel imtiyazlar sağlanıyor. Sadece çalışanlarla sınırlı kalmayan kurum desteklerini çalışan yakınlarına da sunuyor.
21.02.2023 15:21 - Son Güncelleme: 21.02.2023 15:21
Kadınlar bu fırsat sayesinde dul ya da yetim durumlarında maaşa bağlanabiliyor. Kadınlar kendi işlerinden emekli olsalar bile bu haklardan faydalanabiliyorlar. Güvencesi olmayanlara da primsiz maaş ödemesi yapılıyor. Bu konunun detayları ile ilgili bilgi almak için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuruda bulunmak gerekiyor. Buradan alınan gerekli bilgilerin ardından maaş için başvuruda bulunabilirsiniz.