Ve netleşti! Kamu bankası duyurdu! SGK ve Bağkur’lu emekliye 25.000 TL nakit desteği müjdesi!

Son maaş zammı ardından devam eden nakit gereksinimleri amacıyla emeklilerin yararlanabildiği krediler cazip oranları ile ilgi çekiyor. Halkbank'tan maaşını alan emeklilerin yararlanabildiği krediye ek olarak, geri ödeme koşulu olmadan 750 TL nakit ikramiye de verilecek.