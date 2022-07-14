Ve netleşti! Kamu bankası duyurdu! SGK ve Bağkur'lu emekliye 25.000 TL nakit desteği müjdesi!
Emekliye destek paketleri açıklanmaya devam ediyor. Kamu bankalarından gelen yeni kredi takviyeleri ile emeklinin çoğalan nakit gereksinimlerine çözüm üretilecek. Emeklilik sisteminde bir yandan 3600 ek gösterge, başka yandan EYT meselelerine dair yürütülen çalışmalara ek olarak bankalardan da emekli takviyeleri gelmeye devam ediyor. Bütün SGK emeklilerinin yararlanabileceği 7 bin 500 lira nakit kredi desteği amacıyla Halkbank'a müracaat yapılması gerekiyor. İşte emekliye kredi veren o banka…
14.07.2022 13:08 - Son Güncelleme: 14.07.2022 13:08
Son maaş zammı ardından devam eden nakit gereksinimleri amacıyla emeklilerin yararlanabildiği krediler cazip oranları ile ilgi çekiyor. Halkbank'tan maaşını alan emeklilerin yararlanabildiği krediye ek olarak, geri ödeme koşulu olmadan 750 TL nakit ikramiye de verilecek.
Emekliye Kredi Desteği
Halkbank'tan emekliye kredi desteğinin duyurulmasının sonrasında çoğu emekli aradığı nakit desteğini buldu.
Maaşını Halkbank'tan alanların yararlanabildiği kredi kapsamında, 25.000 TL nakit gereksinimleri amacıyla emeklilerin %1,55 faiz oranları ile kredi kullanması sağlanacak.