VE NETLEŞTİ! Akaryakıt, giyim ve market harcamaları için toplamda 260 TL tutarında hediye para hesaplara aktarılıyor!
Gelişmiş hizmetleri ve ayrıcalıklı kampanyaları yardımıyla bankacılık pazarında kendinden söz ettirmeyi başaran kamu bankalarından olan Vakıfbank, çoğalan hizmet ve ürün fiyatlarına karşı 3 değişik başlıkta yeni kampanyalar geliştirdiğini duyurdu. İşte kamu bankası doğrultusundan tasarlanmış olan 3 yeni kampanyaya dair ayrıntılar
Ekonomi piyasalarının yukarıya yönlü hareketler sergilemesi, gündelik yaşam akışı içinde hizmet alınan bütün alanları direkt olarak etkiledi. Artan ürün ve hizmet fiyatları karşısında bütçeleri eriyen vatandaşlar, bütçelerine destek olabilecek kampanyaları incelemeye başladılar. Bu noktada döneme giren Vakıfbank, 3 değişik başlık altında yeni kampanyalar geliştirildiğini duyurdu. Vakıfbank'ın resmi internet sayfasında yayınlanan ve akaryakıttan giyime çoğu değişik sektörde geçerliliği olan güncel kampanyalarının ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.
Vakıfbank Akaryakıt Kampanyası 2022
Ülkemizin kamu bankalarından biri olan Vakıfbank, Rusya- Ukrayna savaşının başlaması ile eş güdümlü arka arkaya zam alan akaryakıt fiyatlarına rağmen vatandaşa destek olacağını açıkladı. Yapmış bulunduğu açıklamayı ilerlettiği akaryakıt kampanyası ile destekleyen Vakıfbank, yeni akaryakıt kampanyasının ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.
Vakıfbank doğrultusundan tasarlanmış olan akaryakıt kampanyasının, son müracaat tarihinin 30 Haziran bulunduğu bildirildi. Banka, değişik zamanlarda tek seferde yapılacak olan 250 TL ve üzeri 4 akaryakıt harcamasına karşılık 60 TL tutarında Worldpuan hediyesinin verileceği verisini kaydetti.
Vakıfbank Market Alışverişi Kampanyası 2022
Vakıfbank doğrultusundan tasarlanmış olan ve 30 Haziran tarihine kadar geçerliliği olan ikinci kampanya "gıda alışverişi kampanyası" ismi ile başvuruları kabul etmeye devam ediyor. Söz hususu kampanyası kapsamında yapılacak olan her 200 TL ve üzeri harcamaya 15 TL, toplamda ise 120 TL tutarında Worldpuan armağan edeceğini bildiren kamu bankası, bakkal, manav, şarküteri ve kasap alışverişlerinin her birinin kazandırdığını ifade etti.