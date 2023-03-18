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Haberler Trend Ve kronometreler açık... 40 saniyeniz başladı! Dağcı resminde saklanmış 8 nesneyi görenlerin IQ'su 137.5 çıkıyor

Ve kronometreler açık... 40 saniyeniz başladı! Dağcı resminde saklanmış 8 nesneyi görenlerin IQ'su 137.5 çıkıyor

Görsel bulmacalar pek çok kişi tarafından sevilen ve zihin egzersizi yapmak için kullanılan araçlar olarak tanımlanıyor. Bunun nedeni ise görsel bulmacaların konsantrasyon seviyesini arttırma ve zihni keskinleştirme etkisi oluyor. Şimdi sizlere üstün zekalı olarak nitelendirilebileceğiniz bir görsel bulmaca sunuyoruz. Bir dağ tırmanışı resminde yer alan 8 gizli nesneyi tespit etmenizi gerektiriyor.

18.03.2023 08:56 - Son Güncelleme: 18.03.2023 08:56
Ve kronometreler açık... 40 saniyeniz başladı! Dağcı resminde saklanmış 8 nesneyi görenlerin IQ’su 137.5 çıkıyor

Popüler olan IQ testleri birçok insanın zekalarını ölçmek için kullandığı araçlardan birisi olarak biliniyor. Ancak IQ testleri sıklıkla sıkıcı ve zaman alıcı olabiliyor. Bu nedenle daha eğlenceli ve interaktif bir yaklaşım arayışı içinde olanlar için görsel bulmacalar mükemmel bir seçenek olabiliyor. Bu kapsamda sizlere üstün zekalı olarak nitelendirilebileceğiniz ve zihninizi keskinleştirebileceğiniz bir görsel bulmaca sunuyoruz.

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Ve kronometreler açık... 40 saniyeniz başladı! Dağcı resminde saklanmış 8 nesneyi görenlerin IQ’su 137.5 çıkıyor

8 NESNE VAR

Bu nesneler arasında mum, kalp, şemsiye, kitap, şişe, timsah, armut ve tüy yer alıyor.

Ve kronometreler açık... 40 saniyeniz başladı! Dağcı resminde saklanmış 8 nesneyi görenlerin IQ’su 137.5 çıkıyor

Dağ tırmanışı görüntüsündeki 8 gizli nesneyi bulmak için resme dikkatli bir şekilde bakmanız gerekmektedir. İşte bu gizli nesnelerin yerleri:

Ve kronometreler açık... 40 saniyeniz başladı! Dağcı resminde saklanmış 8 nesneyi görenlerin IQ’su 137.5 çıkıyor

Mum

Mum resmin ortasındaki dağlarda gizlenmiştir.

Ve kronometreler açık... 40 saniyeniz başladı! Dağcı resminde saklanmış 8 nesneyi görenlerin IQ’su 137.5 çıkıyor

Kalp

Resimde kalp dağcının başının üzerinde gizlidir.

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