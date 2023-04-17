Ve kronometre hazır... Bu bulmacayı insanların sadece %8'i 11 saniyenin altında çözebiliyor! 63 sayısıyla dolu fotoğrafta 36'yı bulabilir misin?
Sosyal medya platformlarında son dönemde büyük bir popülerlik kazanan optik illüzyonlar, eğlenceli vakit geçirmek isteyenlerin yanı sıra beynini çalıştırmak isteyenlerin de ilgisini çekiyor. Bu ilginç bulmacalardan birisi de "63 sayısıyla dolu fotoğrafta 36 sayısını bulabilir misin?" sorusu oluyor. Eğer 63 rakamının içindeki 36'ü bulamadıysanız, tam da planlandığı gibi ters köşe oldunuz demektir.
17.04.2023 08:37 - Son Güncelleme: 17.04.2023 08:37
Bu bulmaca yalnızca yüksek IQ'lu insanların 11 saniyenin altında çözebileceği bir zeka oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Açık mavi bir arka plan üzerinde düzenli bir şekilde yazılmış 63 sayısının yer aldığı bir fotoğrafın içinde 36 sayısını bulmaya çalıştığınız bu oyun ilk bakışta kolay gibi görünse de aslında oldukça zorlayıcı bir yapısı var.
63 sayısıyla dolu fotoğrafta 36'yı bulabilir misin? Bu cumartesi bulmacasını insanların sadece %8'i 11 saniyenin altında çözebiliyor.
Gerçekten de bu bulmacayı çözmek için insanların yalnızca %8'inin 11 saniye ve altında süreye ihtiyacı var.