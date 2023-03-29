RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend Ve kronometre hazır... 82 sayısıyla dolu fotoğrafta 28'i bulabilir misin? Bu çarşamba bulmacasını insanların sadece %8'i 20 saniyede bitirebilir!

Ve kronometre hazır... 82 sayısıyla dolu fotoğrafta 28'i bulabilir misin? Bu çarşamba bulmacasını insanların sadece %8'i 20 saniyede bitirebilir!

Son aylarda sayı ve harfli bulmacalar insanlar arasında oldukça popüler bir hal aldı. Özellikle özel olarak hazırlanan bu görsellerdeki detayları keşfetmek ve gizlenmiş sayıları ya da harfleri bulmak için insanlar yoğun ilgi gösteriyor. Bu tür zeka testleri insanların dikkatini çekerken, beynin de gelişimine katkı sağlıyor. Peki, 82 sayısıyla dolu fotoğrafta 28'i bulabilir misin? 28 sayısını bulmak için sizi görselle baş başa bırakıyoruz.

takvim.com.tr
29.03.2023 09:25 - Son Güncelleme: 29.03.2023 09:26
Ve kronometre hazır... 82 sayısıyla dolu fotoğrafta 28’i bulabilir misin? Bu çarşamba bulmacasını insanların sadece %8’i 20 saniyede bitirebilir!

Ve kronometre hazır... 82 sayısıyla dolu fotoğrafta 28'i bulabilir misin? Bu çarşamba bulmacasını insanların sadece %8'i 20 saniyede bitirebilir. Yayınladığımız görselde 82 sayısının arasına gizlenmiş bir 28 sayısı yer alıyor. Farklı olan sayıyı bulabilmeniz için görseli dikkatlice incelemeniz gerekiyor. Detayları yakalayan ve gizli sayıyı bulan kişiler ise olağanüstü dikkatleriyle ön plana çıkıyor.

Not: Bu bulmaca takvim.com.tr ekibi tarafından özel olarak hazırlanmıştır.

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Ve kronometre hazır... 82 sayısıyla dolu fotoğrafta 28’i bulabilir misin? Bu çarşamba bulmacasını insanların sadece %8’i 20 saniyede bitirebilir!

Göz testleri ve zeka testleri son dönemde sosyal medyada oldukça popüler hale geldi. Bu testler insanların dikkatini çekmenin yanı sıra beynin de gelişimine katkı sağlıyor.

Ve kronometre hazır... 82 sayısıyla dolu fotoğrafta 28’i bulabilir misin? Bu çarşamba bulmacasını insanların sadece %8’i 20 saniyede bitirebilir!

Özellikle gizlenmiş sayı ya da harfleri bulmak için yapılan testler, insanların dikkat ve odaklanma yeteneklerini artırıyor.

Ve kronometre hazır... 82 sayısıyla dolu fotoğrafta 28’i bulabilir misin? Bu çarşamba bulmacasını insanların sadece %8’i 20 saniyede bitirebilir!

82 SAYISIYLA DOLU FOTOĞRAFTA 28'İ BULABİLİR MİSİN?

Görselin hemen sağ orta tarafına baktığınızda farklılığı hissetmeniz gerekiyor. Ancak hala bulamadıysanız endişelenmeyin çünkü bir ipucu veriyoruz.

Ve kronometre hazır... 82 sayısıyla dolu fotoğrafta 28’i bulabilir misin? Bu çarşamba bulmacasını insanların sadece %8’i 20 saniyede bitirebilir!

Bulamayanlar için, sağ alt tarafta 28sayısını sarı bir çemberin içine alarak işaretledik.

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