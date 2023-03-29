Ve kronometre hazır... 82 sayısıyla dolu fotoğrafta 28'i bulabilir misin? Bu çarşamba bulmacasını insanların sadece %8'i 20 saniyede bitirebilir!
Son aylarda sayı ve harfli bulmacalar insanlar arasında oldukça popüler bir hal aldı. Özellikle özel olarak hazırlanan bu görsellerdeki detayları keşfetmek ve gizlenmiş sayıları ya da harfleri bulmak için insanlar yoğun ilgi gösteriyor. Bu tür zeka testleri insanların dikkatini çekerken, beynin de gelişimine katkı sağlıyor. Peki, 82 sayısıyla dolu fotoğrafta 28'i bulabilir misin? 28 sayısını bulmak için sizi görselle baş başa bırakıyoruz.
29.03.2023 09:25 - Son Güncelleme: 29.03.2023 09:26
Ve kronometre hazır... 82 sayısıyla dolu fotoğrafta 28'i bulabilir misin? Bu çarşamba bulmacasını insanların sadece %8'i 20 saniyede bitirebilir. Yayınladığımız görselde 82 sayısının arasına gizlenmiş bir 28 sayısı yer alıyor. Farklı olan sayıyı bulabilmeniz için görseli dikkatlice incelemeniz gerekiyor. Detayları yakalayan ve gizli sayıyı bulan kişiler ise olağanüstü dikkatleriyle ön plana çıkıyor.
Not: Bu bulmaca takvim.com.tr ekibi tarafından özel olarak hazırlanmıştır.