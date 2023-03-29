Ve kronometre hazır... 82 sayısıyla dolu fotoğrafta 28'i bulabilir misin? Bu çarşamba bulmacasını insanların sadece %8'i 20 saniyede bitirebilir. Yayınladığımız görselde 82 sayısının arasına gizlenmiş bir 28 sayısı yer alıyor. Farklı olan sayıyı bulabilmeniz için görseli dikkatlice incelemeniz gerekiyor. Detayları yakalayan ve gizli sayıyı bulan kişiler ise olağanüstü dikkatleriyle ön plana çıkıyor.

Not: Bu bulmaca takvim.com.tr ekibi tarafından özel olarak hazırlanmıştır.