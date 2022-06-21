Ve belli oldu! Kurban bayramı öncesi! ATM’lere giden tüm vatandaşlara en az 4 bin TL tutarında ödeme yapılacak!

Vakıfbank'ın resmi internet sitesi aracılığı ile de duyurulmuş olan taksitli nakit avans kampanyasının günlük çekim limiti 4 bin TL olarak belirlendi. Banka, Tarım Kart ve Business kart kullanıcıları amacıyla üst limitin 10 bin TL bulunduğuna vurgu yaptı.