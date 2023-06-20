Ve başladı! İstanbullulara peş peşe uyarı geldi! Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Beşiktaş ve Büyükçekmece'de oturanlar dikkat!
İstanbul'un elektrik dağıtım şirketi BEDAŞ (Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.), 19 Haziran 2023 Pazartesi günü planlı bir şekilde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Bu kesintiler, belirli ilçeler ve mahallelerde elektrik şebekesinin iyileştirilmesi ve bakım çalışmalarının gerçekleştirilmesi amacıyla planlanmıştır.
20.06.2023 08:51 - Son Güncelleme: 20.06.2023 08:51
İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak olan ilçeler şunlardır: