Vav TV İzle
Haberler Trend Ve başladı! İstanbullulara peş peşe uyarı geldi! Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Beşiktaş ve Büyükçekmece'de oturanlar dikkat!

Ve başladı! İstanbullulara peş peşe uyarı geldi! Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Beşiktaş ve Büyükçekmece'de oturanlar dikkat!

İstanbul'un elektrik dağıtım şirketi BEDAŞ (Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.), 19 Haziran 2023 Pazartesi günü planlı bir şekilde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Bu kesintiler, belirli ilçeler ve mahallelerde elektrik şebekesinin iyileştirilmesi ve bakım çalışmalarının gerçekleştirilmesi amacıyla planlanmıştır.

takvim.com.tr
20.06.2023 08:51 - Son Güncelleme: 20.06.2023 08:51
Ve başladı! İstanbullulara peş peşe uyarı geldi! Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Beşiktaş ve Büyükçekmece’de oturanlar dikkat!

Elektrik kesintilerinin süresi ve detayları ise ilçe ve mahalle bazında belirlenecektir. BEDAŞ, kesinti süresini en aza indirmek ve vatandaşların etkilenme süresini minimize etmek için gerekli çalışmaları yapıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ve başladı! İstanbullulara peş peşe uyarı geldi! Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Beşiktaş ve Büyükçekmece’de oturanlar dikkat!

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak olan ilçeler şunlardır:

Arnavutköy
Ataşehir
Avcılar
Bağcılar

Ve başladı! İstanbullulara peş peşe uyarı geldi! Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Beşiktaş ve Büyükçekmece’de oturanlar dikkat!

Bahçelievler
Bakırköy
Başakşehir
Bayrampaşa

Ve başladı! İstanbullulara peş peşe uyarı geldi! Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Beşiktaş ve Büyükçekmece’de oturanlar dikkat!

Beşiktaş
Beylikdüzü
Beyoğlu
Büyükçekmece

Ve başladı! İstanbullulara peş peşe uyarı geldi! Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Beşiktaş ve Büyükçekmece’de oturanlar dikkat!

Esenler
Esenyurt
Eyüp
Fatih

SON DAKİKA