Ve 10 saniyeniz başladı! İddia ediyoruz ki üstün zekalılar bu IQ testini hızlıca çözecek! Resimdeki arıyı tırım tırım arayacaksınız!

Gergely Dudas tarafından hazırlanan bu test sosyal medyada viral olurekn binlerce kişinin kafasını karıştırmayı başardı. Bu resim ilk olarak 2020 yılının ortalarında paylaşıldı ve kısa sürede viral olduğu görüldü. Güzel resim, çiçeklerle dolu bir çayırda güneşin tadını çıkaran sevimli çizgi hayvanlardan oluşuyor. Sizlere ise "Bu resimdeki gizli arıyı bulabilir misin?" sorusu yöneltiliyor. Sadece 10 saniyede arıyı bulanların başarıya ulaştığı ifade ediliyor.