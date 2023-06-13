Vay canına dedirtecek zamanda yolculuk karesi! Tek fotoğrafla sır perdesi aralandı! Adam 1943’te telefonla konuşuyor

Sosyal medyada hızla yayılan bu fotoğraf zaman yolculuğu iddialarının bilim insanları ve tarihsel araştırmacılar arasında büyük bir ilgi uyandırmasına sebep oldu. Fotoğrafın çekildiği 1943 yılında cep telefonları icat edilmemişti. Bu da kafa karışıklıklarına sebep oldu. Bu nedenle bazı kişiler tarafından ortaya atılan zaman yolculuğu iddiaları oldukça dikkat çekici hale geliyor.