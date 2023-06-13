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Vay canına dedirtecek zamanda yolculuk karesi! Tek fotoğrafla sır perdesi aralandı! Adam 1943'te telefonla konuşuyor

Son dönemde zaman yolculuğu kavramı gündemde sık sık yer alarak büyük tartışmalara neden oluyor. İkinci Dünya Savaşı döneminde İzlanda'nın başkenti Reykjavík'te çekilen bir fotoğraf ise bu tartışmaları yeniden alevlendirdi. Söz konusu fotoğrafta cep telefonuyla konuştuğu iddia edilen bir kişinin bulunduğu görülüyor ve bu kişi zaman yolcusu olarak adlandırılıyor.

13.06.2023 10:28 - Son Güncelleme: 13.06.2023 10:29
Vay canına dedirtecek zamanda yolculuk karesi! Tek fotoğrafla sır perdesi aralandı! Adam 1943’te telefonla konuşuyor

Sosyal medyada hızla yayılan bu fotoğraf zaman yolculuğu iddialarının bilim insanları ve tarihsel araştırmacılar arasında büyük bir ilgi uyandırmasına sebep oldu. Fotoğrafın çekildiği 1943 yılında cep telefonları icat edilmemişti. Bu da kafa karışıklıklarına sebep oldu. Bu nedenle bazı kişiler tarafından ortaya atılan zaman yolculuğu iddiaları oldukça dikkat çekici hale geliyor.

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Vay canına dedirtecek zamanda yolculuk karesi! Tek fotoğrafla sır perdesi aralandı! Adam 1943’te telefonla konuşuyor

Fotoğrafta elinde garip bir cihaz tutan bir adamın olduğu görülüyor ve bu cihazın bir cep telefonu olabileceği öne sürülüyor.

Vay canına dedirtecek zamanda yolculuk karesi! Tek fotoğrafla sır perdesi aralandı! Adam 1943’te telefonla konuşuyor

İddiayı destekleyenler o dönemde böyle bir teknolojinin mevcut olmamasına rağmen fotoğraftaki cismin net bir şekilde cep telefonuna benzemesine dikkat çekiyor.

Vay canına dedirtecek zamanda yolculuk karesi! Tek fotoğrafla sır perdesi aralandı! Adam 1943’te telefonla konuşuyor

Ancak eleştirenler ise bu cismin cep telefonu olmadığını farklı bir nesne veya hatta manipüle edilmiş bir fotoğraf olduğunu öne sürüyor.

Vay canına dedirtecek zamanda yolculuk karesi! Tek fotoğrafla sır perdesi aralandı! Adam 1943’te telefonla konuşuyor

Zaman yolculuğu iddiaları, bilimsel açıdan ciddi bir araştırma gerektiren konular arasında yer alıyor.

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