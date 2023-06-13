Vay canına dedirtecek zamanda yolculuk karesi! Tek fotoğrafla sır perdesi aralandı! Adam 1943'te telefonla konuşuyor
Son dönemde zaman yolculuğu kavramı gündemde sık sık yer alarak büyük tartışmalara neden oluyor. İkinci Dünya Savaşı döneminde İzlanda'nın başkenti Reykjavík'te çekilen bir fotoğraf ise bu tartışmaları yeniden alevlendirdi. Söz konusu fotoğrafta cep telefonuyla konuştuğu iddia edilen bir kişinin bulunduğu görülüyor ve bu kişi zaman yolcusu olarak adlandırılıyor.
13.06.2023 10:28 - Son Güncelleme: 13.06.2023 10:29
Sosyal medyada hızla yayılan bu fotoğraf zaman yolculuğu iddialarının bilim insanları ve tarihsel araştırmacılar arasında büyük bir ilgi uyandırmasına sebep oldu. Fotoğrafın çekildiği 1943 yılında cep telefonları icat edilmemişti. Bu da kafa karışıklıklarına sebep oldu. Bu nedenle bazı kişiler tarafından ortaya atılan zaman yolculuğu iddiaları oldukça dikkat çekici hale geliyor.