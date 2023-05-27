Vatandaşlara resmen açıklandı! Artık yalnızca 65 yaş üstü vatandaşlar için değil, bu kişiler için de bedava oldu

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, engelli kimlik kartına sahip vatandaşlar için de e-Devlet Kapısı şifresinin ücretsiz olarak teslim edileceğini duyurdu. İşte detaylar ve başvuru yöntemleri. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, engelli kimlik kartına sahip vatandaşlarımız için sevindirici bir haberi duyurdu. Artık engelli kimlik kartı olan vatandaşlarımız da e-Devlet Kapısı şifresine ücretsiz olarak sahip olabilecekler. Bu adım, engelli vatandaşlarımızın devlet hizmetlerine daha kolay erişim sağlamasını hedefliyor.