Vatandaşlara resmen açıklandı! Artık yalnızca 65 yaş üstü vatandaşlar için değil, bu kişiler için de bedava oldu
Engelli kimlik kartına sahip vatandaşlarımız için sevindirici bir haber geldi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla engelli kimlik kartına sahip olan vatandaşlara ücretsiz e-Devlet Kapısı şifresi gönderiminin başladığını duyurdu.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, engelli kimlik kartına sahip vatandaşlar için de e-Devlet Kapısı şifresinin ücretsiz olarak teslim edileceğini duyurdu. İşte detaylar ve başvuru yöntemleri. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, engelli kimlik kartına sahip vatandaşlarımız için sevindirici bir haberi duyurdu. Artık engelli kimlik kartı olan vatandaşlarımız da e-Devlet Kapısı şifresine ücretsiz olarak sahip olabilecekler. Bu adım, engelli vatandaşlarımızın devlet hizmetlerine daha kolay erişim sağlamasını hedefliyor.
65 yaş üstü vatandaşlarımıza yönelik olarak başlatılan uygulamanın ardından, engelli kimlik kartı olan vatandaşlarımız da bu hizmetten faydalanabilecekler. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin yaptığı açıklamada, vatandaşların adreslerine ücretsiz olarak e-Devlet Kapısı şifrelerinin gönderileceği belirtildi.
Engelli kimlik kartına sahip olan ve daha önce hiç e-Devlet Kapısı şifresi almayan vatandaşlarımız, "Adrese Teslim Şifre Başvurusu" hizmetiyle istedikleri adrese ücretsiz olarak e-Devlet Kapısı şifresi talebinde bulunabilecekler. Bu hizmetle birlikte engelli vatandaşlarımız da devlet hizmetlerine kolayca erişim sağlayabilecekler.
e-Devlet sistemi üzerinden yapılan bilgilendirmelerde ise şu detaylara yer verildi:
Daha önce e-Devlet şifresi almamış 65 yaş üstü T.C. vatandaşları ve 15 yaşını doldurmuş engelli kimlik kartına sahip vatandaşlarımız, başvuru yapacakları adreslerine ücretsiz olarak e-Devlet Kapısı şifresi gönderimi talebinde bulunabilecekler ve başvurularının durumunu takip edebilecekler.
İnternet Bankacılığı, E-İmza, Mobil İmza ve T.C. Kimlik Kartı gibi yöntemlerle de e-Devlet Kapısı'na giriş yapılabileceği ve bu girişlerde oluşturulan şifrenin kullanılabileceği vurgulandı.