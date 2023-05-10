Vatandaşlar görünce kalp krizi geçirdi! Burası Amazon’lar değil Türkiye! Çalılıkların arasından böyle fırladı!

Havaların ısınmasıyla birlikte uykusundan uyanan yılanlar ülkemizde ciddi bir endişe kaynağı haline geldi. Son dönemde yılan haberleri artış gösterirken, Kastamonu'dan gelen son görüntüler ise herkesi dehşete düşürdü. Çalılıkların arasından ansızın fırlayan yılan, etrafına dehşet saçtı ve insanları korku dolu anlar yaşattı. Bu görüntüleri görenler, hızla kendilerine sığınacak bir yer aramaya başladı. Yılanlar genellikle insanlardan uzak durmayı tercih ederler, ancak doğada karşılaşma ihtimali her zaman vardır. Bu nedenle, özellikle doğada yürüyüş yaparken veya piknik alanlarında dikkatli olmak, yüksek otların veya çalılıkların içine girmeden önce etrafı gözlemlemek ve yılanların saklanabileceği yerlere dikkat etmek önemlidir.