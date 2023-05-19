Vatandaşlar çaresiz kaldı! Bu şekilde evlerinizden uzak tutarsınız! Evlerimizi istila etmeye başladılar!

Talk pudrasının etkili kullanımı için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Talk pudrasını istenilen bölgelere doğrudan uygulayın: Karıncaların en çok görüldüğü bölgelere talk pudrasını doğrudan uygulayabilirsiniz. Bunlar genellikle mutfak, banyo ve pencere kenarları gibi alanlardır. Karıncaların giriş yaptığı deliklere de talk pudrası sürerek engelleyebilirsiniz.