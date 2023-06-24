Valilik duyurdu artık yasak: Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Eyüp, Küçükçekmece, Esenyurt, Esenler, Bağcılar...
İstanbul Valiliği, hafta sonu planları yapan İstanbulluları etkileyen önemli bir açıklama yaparak vatandaşları bilgilendirdi. Son dakika duyurusunda, 24 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında İstanbul'un belirli ilçelerine girişlerin yasaklandığı bildirildi. Belirtilen tarihler arasında, söz konusu ilçelere yapılacak girişlerde kısıtlamalar uygulanacak ve vatandaşların bu bölgelere giriş yapmaları engellenecektir. Bu önlem, yoğunluk ve güvenlik açısından planlanmış bir adımdır ve İstanbul Valiliği'nin ilgili ilçelerdeki durumu daha kontrollü bir şekilde yönetme amacını taşımaktadır.
24.06.2023 12:03 - Son Güncelleme: 24.06.2023 12:03
İstanbul Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla hafta sonu planları yapan vatandaşlar, 24 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında belirli ilçelere girişlerin yasaklandığı bilgisini aldı. Peki, hangi ilçelere girişler yasak? Sebebi ne? İşte merak edilenler...
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"İçinde bulunduğumuz yaz mevsimiyle birlikte bölgemizin hava sıcaklıklarında görülen artışlar, ormanlık alanda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde orman yangınlarının meydana gelebileceği değerlendirilmektedir.