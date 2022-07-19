Vakıfbank ve Ziraat bankası müşterileri Aylık 3000 TL taksitle ne kadar konut kredisi çekebilirler?
Vakıfbank ve Ziraat Bankası günümüzde çeşitli özelliklere sahip konut kredilerini müşterilerine sunmaktadır. Genel olarak son günlerde bankalar kredi faiz oranlarını yüksek tutmaktadırlar. Bu hal konut kredisi tipleri de etkilemiştir. Vakıfbank ve Ziraat bankası müşterilerine konut kredileri amacıyla vade hallerine göre kredi miktarlarını sunuyor.
19.07.2022 08:48 - Son Güncelleme: 19.07.2022 08:48
Genel olarak son günlerde bankalar kredi faiz oranlarını yüksek tutmaktadırlar. Bu hal konut kredisi tipleri de etkilemiştir. Vakıfbank ve Ziraat bankası müşterilerine konut kredileri amacıyla vade hallerine göre kredi miktarlarını sunuyor.
Geri ödeme planlarında da aylık taksit miktarları artık net olarak belirtilir. Vakıfbank ve Ziraat Bankası müşterileri 3000 TL taksit ile değişik vadelere göre konut kredisi olanağını sunuyor.
Ziraat bankası müşterileri amacıyla fazlası vakit 120 vade şeklinde konut kredisi olanağını sunuyor. Genel olarak Ziraat Bankası aylık 3000 TL ödeme 120 vade ile aşağı yukarı olarak 180 bin TL konut kredisi verilmektedir.