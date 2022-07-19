Vakıfbank ve Ziraat bankası müşterileri Aylık 3000 TL taksitle ne kadar konut kredisi çekebilirler?

Genel olarak ev sahibi olmak pek çok vatandaşın hayallerinde yer alır. Bugün içinde bulunduğumuz koşullarda kira öder gibi ev sahibi olmak mantığı daha yaygın olarak tercih ediliyor. Son günlerde bu mantık ile ev sahibi olmak amacıyla bankalarda konut kredisi tipleri tercih ediliyor.