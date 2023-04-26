Uzmanlardan uyarı geldi! A, B, C, D, E, B vitaminlerine dikkat! Bunu yaparsanız ölüme bile sebep olabilir!
Uzmanlar sağlık açısından herhangi bir sorunu olmayanların takviye vitamin almaması gerektiğini belirtiyor. Eğer herhangi bir vitamin eksikliğiniz olmamasına rağmen A, B, C, D, E, B vitaminleri gibi takviyeleri alırsanız tümörden kansere kadar birçok ciddi sorunla karşılaşabilirsiniz. İşte vitamin eksikliği belirtileri ve fazla vitamin alımının sonuçları...
26.04.2023 10:05 - Son Güncelleme: 26.04.2023 10:05
Vitamin takviyeleri sağlık açısından her ne kadar faydalı olarak görülse de ihtiyacınız olmadığı zamanlarda kullandığınız takviyeler birçok sağlık sorununa neden olabilir. Uzmanlar fazla vitamin alımının ölümlere neden olabileceği konusunda uyarıyor. İşte fazla vitamin kullanımının sonuçları...