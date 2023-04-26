Uzmanlardan uyarı geldi! A, B, C, D, E, B vitaminlerine dikkat! Bunu yaparsanız ölüme bile sebep olabilir!

Vitamin takviyeleri sağlık açısından her ne kadar faydalı olarak görülse de ihtiyacınız olmadığı zamanlarda kullandığınız takviyeler birçok sağlık sorununa neden olabilir. Uzmanlar fazla vitamin alımının ölümlere neden olabileceği konusunda uyarıyor. İşte fazla vitamin kullanımının sonuçları...