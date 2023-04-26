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Haberler Trend Uzmanlardan uyarı geldi! A, B, C, D, E, B vitaminlerine dikkat! Bunu yaparsanız ölüme bile sebep olabilir!

Uzmanlardan uyarı geldi! A, B, C, D, E, B vitaminlerine dikkat! Bunu yaparsanız ölüme bile sebep olabilir!

Uzmanlar sağlık açısından herhangi bir sorunu olmayanların takviye vitamin almaması gerektiğini belirtiyor. Eğer herhangi bir vitamin eksikliğiniz olmamasına rağmen A, B, C, D, E, B vitaminleri gibi takviyeleri alırsanız tümörden kansere kadar birçok ciddi sorunla karşılaşabilirsiniz. İşte vitamin eksikliği belirtileri ve fazla vitamin alımının sonuçları...

takvim.com.tr
26.04.2023 10:05 - Son Güncelleme: 26.04.2023 10:05
Uzmanlardan uyarı geldi! A, B, C, D, E, B vitaminlerine dikkat! Bunu yaparsanız ölüme bile sebep olabilir!

Vitamin takviyeleri sağlık açısından her ne kadar faydalı olarak görülse de ihtiyacınız olmadığı zamanlarda kullandığınız takviyeler birçok sağlık sorununa neden olabilir. Uzmanlar fazla vitamin alımının ölümlere neden olabileceği konusunda uyarıyor. İşte fazla vitamin kullanımının sonuçları...

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Uzmanlardan uyarı geldi! A, B, C, D, E, B vitaminlerine dikkat! Bunu yaparsanız ölüme bile sebep olabilir!

Vitaminler aşırı dozda kullanıldığında ilk olarak baş ağrısı, bulantı, kusma, idrar yolu rahatsızlıklarına, hatta ölüme kadar gidebilen problemlere neden olabilir.

Uzmanlardan uyarı geldi! A, B, C, D, E, B vitaminlerine dikkat! Bunu yaparsanız ölüme bile sebep olabilir!

A VİTAMİNİ FAZLALIĞI;

Baş dönmesi,

Çift görme,

Baş ağrısı,

Dudaklar ve avuç içlerinin soyulması,

Uzmanlardan uyarı geldi! A, B, C, D, E, B vitaminlerine dikkat! Bunu yaparsanız ölüme bile sebep olabilir!

B VİTAMİNİ FAZLALIĞI

Hissizlik,

Yürüyememe,

Cilt rahatsızlıkları,

Gözlerde ışık hassasiyeti,

Uykusuzluk,

Bitkinlik,

Baş ağrısı,

Çarpıntı,

İshal şeklinde görülebilir.

Uzmanlardan uyarı geldi! A, B, C, D, E, B vitaminlerine dikkat! Bunu yaparsanız ölüme bile sebep olabilir!

C VİTAMİNİ FAZLALIĞI

Karın ağrısı,

Bulantı ve kusma

Uzun süreli ve yüksek doz kullanımının böbrek taşı oluşturabilir.

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