Uzmanlardan büyük tehlike uyarısı! Kimse bilmiyor! Bu kişiler sakın muz yemesin! Bir ısırığı bile...
Kahramanmaraş merkezli depremin etkileri tüm yurtta devam ediyor. Birçok kişinin ölümüne sebep olan depremden kurtulanlara yapılan müdahalelerin doğruluğuna dikkat etmek gerekiyor. Uzmanlardan deprem gölgesindeki vatandaşlar için muz yemeyin uyarısı geldi. İşte muzdaki büyük tehlike.
Depremin ardından psikolojik ve sağlık açısından yanlış anlaşılmalar yaşanıyor. Uzmanlar tarafından peş peşe uyarılar gelemeye devam ediyor. Özellikle enkazdan çıkan kişilere muz yedirmeyin uyarısı birçok kişi tarafından merak edildi. Şekerli ve sağlıklı olması sebebiyle deprem bölgesinde de oldukça sık tüketilen bu meyve kimsenin bilmediği bir sebep yüzünden sizi ölüme kadar götürebilir. İşte muzdaki büyük tehlike...
Nefroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı "Çok hızlı bir şekilde hastanın hastaneye transferi gerekli. İdrar çıkışının olup olmadığının incelenmeli. Böbrek değerlerine bakılması, kas yıkım testlerinin yapılması lazım. Bu arada bunlar yapılırken bir an önce serum tedavisinin başlaması, idrar sondasının takılması ve sonuçlara göre de tedavi planının yapılması gerekiyor" dedi.
CRUSH SENDROMUNA DİKKAT
Enkaz altından sağ çıkarılan hastaların ezilme sendromu yaşayabileceğini söyleyen Prof. Dr. "Çok üzücü günler yaşıyoruz. Maalesef büyük bir deprem oldu. Binlerce kişi vefat etti, binlerce kişi enkaz altından çıkarıldı. Enkaz altından çıkarılanlar hızlı bir şekilde hastanelere transfer edildi. En büyük ve en önemli sorun bu günlerde enkaz altından çıkan hastalar için ezilme yani crush sendorumu dediğimiz göçük altında geçen zamana bağlı ya da göçük altında kalan vücut parçalarının büyüklüğüne bağlı olarak ortaya çıkabilecek olan problemler" diye konuştu.
BÖBREK YETMEZLİĞİNE NEDEN OLABİLİR
Ezilme sendromu sonrası oluşabilecek hasarlara değinen Prof. "Hasta enkaz altından sağlıklı çıkarılabilir. Haberlerde gözünüze çarpmıştır. Saatler sonra sağ çıktı ama vefat etti şeklinde haberler görebiliyoruz. Bunun sebebi tamamen ezilme sendromu dediğimiz ölmüş olan kas dokusu. Tüm vücut dokusuna kas dokusundan yayılan bir takım maddeler var. Bu maddeler böbrekten geçerek vücuttan atılmak isteniyor. Ancak atılırken de böbreği tıkayarak böbrek işlevlerinin bozulmasına neden oluyor ve böbrek yetmezliği ortaya çıkıyor" şeklinde konuştu.