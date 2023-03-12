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Uzmanlar uyardı! Bunu duyunca günde 5 kez fırçalayacaksınız... Ağız kokusunda ölümcül tehlike!

Çoğu insan ağız kokusunu düşündüğünde kalp hastalığını düşünmez. Aslında, ağız kokusu ve kalp hastalığının ortak bir yanı vardır, diş eti hastalığı.

takvim.com.tr
12.03.2023 11:59 - Son Güncelleme: 12.03.2023 12:00
Ağız kokusunda ölümcül tehlike! Uzmanlar uyardı! Bunu duyunca günde 5 kez fırçalayacaksınız...

Ağız kokusu nedenleri birçok farklı duruma bağlıdır. Fakat ağız kokusunun ilişkili olduğu bu ahstalık sizi şoke edecek! Uzmanlardan uyarı geldi! Ağzınızdaki bakterile rmeğerse bunu yapıyormuş!

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Ağız kokusunda ölümcül tehlike! Uzmanlar uyardı! Bunu duyunca günde 5 kez fırçalayacaksınız...

Nefesiniz böyle kokuyorsa ölümcül miyokard enfarktüsü riski altında olabilirsiniz.

Ağız kokusunda ölümcül tehlike! Uzmanlar uyardı! Bunu duyunca günde 5 kez fırçalayacaksınız...

Miyokard enfarktüsü olarak da bilinen durum, kalbe giden kanın eksikliğinden kaynaklanır.

Ağız kokusunda ölümcül tehlike! Uzmanlar uyardı! Bunu duyunca günde 5 kez fırçalayacaksınız...

Uzmanlar diş eti hastalığının kalp hastalığının bir göstergesi olduğunu ve diş eti hastalığının en erken uyarı işaretlerinden birinin ağız kokusu olduğunu açıkladı.

Ağız kokusunda ölümcül tehlike! Uzmanlar uyardı! Bunu duyunca günde 5 kez fırçalayacaksınız...

Konuyla ilgili olarak bilim insanları yapılan çalışmaya katılan 3.459 katılımcının genetik bilgilerini, sağlık verilerini ve kan örneklerini analiz ettiler.

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