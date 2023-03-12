Uzmanlar uyardı! Bunu duyunca günde 5 kez fırçalayacaksınız... Ağız kokusunda ölümcül tehlike!
Çoğu insan ağız kokusunu düşündüğünde kalp hastalığını düşünmez. Aslında, ağız kokusu ve kalp hastalığının ortak bir yanı vardır, diş eti hastalığı.
12.03.2023 11:59 - Son Güncelleme: 12.03.2023 12:00
Ağız kokusu nedenleri birçok farklı duruma bağlıdır. Fakat ağız kokusunun ilişkili olduğu bu ahstalık sizi şoke edecek! Uzmanlardan uyarı geldi! Ağzınızdaki bakterile rmeğerse bunu yapıyormuş!
Uzmanlar diş eti hastalığının kalp hastalığının bir göstergesi olduğunu ve diş eti hastalığının en erken uyarı işaretlerinden birinin ağız kokusu olduğunu açıkladı.