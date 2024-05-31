Uzmanlar resmen yalvardı! YKS öncesi sakın bu besinleri yemeyin! Sınava 9 gün kala...

Uzmanlar beslenme düzeninin bozulmasının vücutta stres seviyesini artırabileceğine dikkat çekerek, öğrencilerin sınav dönemlerinde bu besinleri daha az tüketmesini öneriyor. Özellikle stresi arttıran, konsantrasyonu bozan ve odaklanma problemi yaşatan besinleri sizler için deredik. İşte sınav döneminde tüketimini kısıtlamanız gereken besinler...

Uzmanlar, sınav döneminde beslenme hakkında bilgi vererek, bu dönemde bazı gıdalardan uzak durulması gerektiğini belirtiyor.

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Çay ve kahve gibi kafeinli içeceklerin yüksek miktarda tüketilmesi, sık idrara çıkma ve vücutta sıvı kaybına neden olabileceği için konsantrasyonun dağılmasına yol açabiliyor. Günlük kahve tüketiminin iki fincandan fazla olmaması gerektiği vurgulanıyor.