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Uzmanlar resmen yalvardı! YKS öncesi sakın bu besinleri yemeyin! Sınava 9 gün kala...

Üniversiteye giriş sınavı olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde, adayların beslenme düzenlerine dikkat etmeleri hayati önem taşıyor. Uzmanlar, sınavdan önceki 10 gün içinde bazı besinlerden kaçınılması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. İşte sınav öncesinde tüketmemeniz gereken besinler ve dikkat etmeniz gerekenler...

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 10:07 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 10:08
Uzmanlar resmen yalvardı! YKS öncesi sakın bu besinleri yemeyin! Sınava 9 gün kala... 1

Uzmanlar beslenme düzeninin bozulmasının vücutta stres seviyesini artırabileceğine dikkat çekerek, öğrencilerin sınav dönemlerinde bu besinleri daha az tüketmesini öneriyor. Özellikle stresi arttıran, konsantrasyonu bozan ve odaklanma problemi yaşatan besinleri sizler için deredik. İşte sınav döneminde tüketimini kısıtlamanız gereken besinler...

Uzmanlar resmen yalvardı! YKS öncesi sakın bu besinleri yemeyin! Sınava 9 gün kala... 2

KAHVE VE ÇAY

Uzmanlar, sınav döneminde beslenme hakkında bilgi vererek, bu dönemde bazı gıdalardan uzak durulması gerektiğini belirtiyor.

Uzmanlar resmen yalvardı! YKS öncesi sakın bu besinleri yemeyin! Sınava 9 gün kala... 3

Çay ve kahve gibi kafeinli içeceklerin yüksek miktarda tüketilmesi, sık idrara çıkma ve vücutta sıvı kaybına neden olabileceği için konsantrasyonun dağılmasına yol açabiliyor. Günlük kahve tüketiminin iki fincandan fazla olmaması gerektiği vurgulanıyor.

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