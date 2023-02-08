Uzmanlar feryat etti! Sıradaki deprem orada! O fay hattındakiler dikkat! "Burası kırılır..."
Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili önemli tespit ve analizler yayınlanmaya başladı. Uzman isimlerin depremin ve artçılarının araştırmasını gerçekleştirmesi ile sarsıntının yapısına dair geçmişteki uyarılarla bugünkü tepkisi karşılaştırıldı. Jeolog Prof. Dr. Naci Görür'de ülke genelinde olası deprem beklenen bölgeleri de harita da göstererek "Maraş depremi bizim için gelmekte olduğunu bağıran depremdi" dedi. İşte uzmanlar tarafından paylaşılan riskli bölgeler...
BU KADAR BÜYÜK OLMASI BEKLENMİYORDU
Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli Doç. Dr. Bülent Özmen, büyük yıkıma yol açan depremlerin meydana geldiği Doğu Anadolu Fayı'nda MTA ve AFAD'ın, bilim insanlarının çalışmaları olduğunu söyleyerek, "Sismik boşluk olduğu birçok haritayla ortaya çıkarıldı. Aslında deprem bu bölgede bekleniyordu; ama bu kadar büyük olması beklenmiyordu" dedi.
114 İLE 1544 YILINDA DEPREM
Bu bölgenin uzun yıllar deprem olmaması nedeniyle bilim insanları tarafından 'sismik boşluk' olarak gösterildiğini ve deprem olma olasılığının da yüksek olduğunun dile getirildiğini vurgulayan Özmen, "Bu fayın 'Pazarcık' denilen segmenti 1114 ve 1544 yıllarında 2 büyük deprem yaşamış; 1544 yılından günümüze kadar geçen 480 yıllık süreç içerisinde de burada herhangi bir hasar verici deprem olmaması nedeniyle de burada gerilim birikmiş ve büyük bir depremle bu gerilim boşaldı ve bölgeyi de ciddi bir şekilde etkiledi" dedi.