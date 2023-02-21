Uzmanlar ’bunu kullanın’ dedi! Tuvalet kağıdını elinize bile almayın! Hem ekonomik hem sağlıklı! Tuvalet kağıdındaki büyük tehlike...

Tuvalet kağıdı zararları uzmanlar tarafından sık sık belirtiliyor. Bu nedenle birçok kişi tuvalet kağıdı yerine ne kullanılır sorusuna cevap aramaya başladı. Rose George isimli İngiliz yazar "Milyonlarca insanın pis gezmesine anlam veremiyorum tuvalet kağıdı kullanmak yalnızca dışkının yerini değiştirir, dışkıyı temizlemez." diyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte uzmanların asla kullanmayın dediği tuvalet kağıdı zararları ve yerine yapabileceğiniz alternatif yollar...