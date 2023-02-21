Uzmanlar 'bunu kullanın' dedi! Tuvalet kağıdını elinize bile almayın! Hem ekonomik hem sağlıklı! Tuvalet kağıdındaki büyük tehlike...
Tuvalet kağıdı zararları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Uzmanlara göre tuvalet kağıdı yerine çok daha sağlıklı yöntemleri tercih edebilirsiniz. İşte tuvalet kağıdının korkunç zararları.
Tuvalet kağıdı zararları uzmanlar tarafından sık sık belirtiliyor. Bu nedenle birçok kişi tuvalet kağıdı yerine ne kullanılır sorusuna cevap aramaya başladı. Rose George isimli İngiliz yazar "Milyonlarca insanın pis gezmesine anlam veremiyorum tuvalet kağıdı kullanmak yalnızca dışkının yerini değiştirir, dışkıyı temizlemez." diyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte uzmanların asla kullanmayın dediği tuvalet kağıdı zararları ve yerine yapabileceğiniz alternatif yollar...
İÇİNDE TEHLİKE YATIYOR
Geri dönüştürülen tuvalet kağıdının içince endokrin bozucu olarak tanımlanan Bifenol A ya da BPA bulunuyor.
ALERJİYİ TETİKLER
Formaldehit etkili tuvalet kağıtları market raflarında sıra sıra yer alıyor. Hoş kokması ve yumuşak olması için kullanılan diğer içerikler alerjinizi tetikleyebilir veya yeni bir alerji oluşumuna neden olabilir.