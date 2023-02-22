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Haberler Trend Uzmanlar açıkladı: Yakında deprem bekleniyor mu, yeni deprem olacak mı? İstanbul depremini tetikler mi? Adana, Kıbrıs, Hakkari... Yakınımdaki Depremler Listesi 2023!

Uzmanlar açıkladı: Yakında deprem bekleniyor mu, yeni deprem olacak mı? İstanbul depremini tetikler mi? Adana, Kıbrıs, Hakkari... Yakınımdaki Depremler Listesi 2023!

Hatay ilinde art arda meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremler, yeniden endişelere neden oldu. "Bölgede yeni depremler bekleniyor mu? Hangi illerde hareketlilik yaşanabilir?" gibi sorulara uzamanlar açıklama getirdi. İşte tüm detaylar haberimizde...

takvim.com.tr
22.02.2023 09:17 - Son Güncelleme: 22.02.2023 09:17
Yakında deprem bekleniyor mu, yeni deprem olacak mı? Uzmanlar açıkladı: İstanbul depremini tetikler mi? Adana, Kıbrıs... Yakınımdaki Depremler Listesi 2023!

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından uzmanlardan yeni uyarılar gelmeye devam ediyor. Deprem sonrası kentteki bazı hasarlı binalar yıkıldı. Bu kapsamda arama motorlarında, "Yakında deprem bekleniyor mu, yeni deprem olacak mı?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte tüm merak edilenler haberimizde...

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Yakında deprem bekleniyor mu, yeni deprem olacak mı? Uzmanlar açıkladı: İstanbul depremini tetikler mi? Adana, Kıbrıs... Yakınımdaki Depremler Listesi 2023!

Kahramanmaraş depremlerinde en çok hasar alan kentlerden biri Hatay'dı. Kent bir önceki depremin yaralarını sarmaya çalışırken dün akşam saatlerinde yeniden sarsıldı.

Yakında deprem bekleniyor mu, yeni deprem olacak mı? Uzmanlar açıkladı: İstanbul depremini tetikler mi? Adana, Kıbrıs... Yakınımdaki Depremler Listesi 2023!

Prof. Dr. Naci Görür, Hatay'daki 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından canlı yayına katılarak soruları yanıtladı.

Yakında deprem bekleniyor mu, yeni deprem olacak mı? Uzmanlar açıkladı: İstanbul depremini tetikler mi? Adana, Kıbrıs... Yakınımdaki Depremler Listesi 2023!

Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamalarından satır başları:

"Bir yerde deprem olduğu zaman açığa çıkan enerjinin bir kısmı da o fayın uzanımına göre örneğin kuzey güney uzanıyorsa bir kısmı kuzeyine bir kısmı güneyine enerji transfer edilir. Yani tümüyle enerji boşalıp atmosfere dağılmaz. Bir kısmı iki uca doğru transfer edilir.

Yakında deprem bekleniyor mu, yeni deprem olacak mı? Uzmanlar açıkladı: İstanbul depremini tetikler mi? Adana, Kıbrıs... Yakınımdaki Depremler Listesi 2023!

Kahramanmaraş depremleri olduğunda dedik ki güneyde Adana havzasına ve Hatay yöresine dikkat etmek gerekiyor.

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