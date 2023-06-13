Uzman isim üstüne basa basa uyardı! Türkiye’ye doğru yola çıktı geliyor eli kulağında: 2 ay boyunca sürecek

Hava tahmin uzmanı Kerem Ökten hava durumu hakkında dikkat çekici bir açıklama yaptı. Ökten, El Nino etkisiyle Türkiye'nin önümüzdeki yaz aylarını tamamen değiştirecek bir durumun ortaya çıkabileceğini açıkladı. Türkiye'nin El Nino etkisiyle birlikte yağış miktarında artış yaşayacağını ifade eden Ökten, bu durumun Haziran, Ağustos ve Eylül aylarında da devam edebileceğini belirtti.