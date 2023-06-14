Uzman isim geliyor eli kulağında diyerek uyardı! Türkiye'ye doğru yola çıktı gelmesi an meselesi! Tam 2 ay boyunca...
Hava tahmin uzmanı Kerem Ökten hava durumu hakkında dikkat çekici bir açıklama yaptı. Ökten, El Nino etkisiyle Türkiye'nin önümüzdeki yaz aylarını tamamen değiştirecek bir durumun ortaya çıkabileceğini açıkladı. Türkiye'nin El Nino etkisiyle birlikte yağış miktarında artış yaşayacağını ifade eden Ökten, bu durumun Haziran, Ağustos ve Eylül aylarında da devam edebileceğini belirtti.
14.06.2023 10:58 - Son Güncelleme: 14.06.2023 11:12
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye'de yaşanacak önemli bir iklim olayına dikkat çekti. El Nino etkisiyle birlikte Türkiye'nin bol yağışlı bir döneme adım atmaya başladığını belirten Ökten bu durumun Haziran, Ağustos ve Eylül aylarında da devam edebileceğini vurguladı. El Nino, genellikle Pasifik Okyanusu'ndaki sıcak su akıntılarının normale göre değiştiği bir iklim olayı olarak biliniyor ve küresel olarak hava koşullarını etkileyebiliyor.
El Nino etkisiyle ilgili beklentilerin aksine Türkiye'nin önümüzdeki 2.5 ayını kurak bir kış yerine tam tersine bir durumun bekleyebileceğini ifade etti.