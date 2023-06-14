Uzman isim geliyor eli kulağında diyerek uyardı! Türkiye’ye doğru yola çıktı gelmesi an meselesi! Tam 2 ay boyunca...

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye'de yaşanacak önemli bir iklim olayına dikkat çekti. El Nino etkisiyle birlikte Türkiye'nin bol yağışlı bir döneme adım atmaya başladığını belirten Ökten bu durumun Haziran, Ağustos ve Eylül aylarında da devam edebileceğini vurguladı. El Nino, genellikle Pasifik Okyanusu'ndaki sıcak su akıntılarının normale göre değiştiği bir iklim olayı olarak biliniyor ve küresel olarak hava koşullarını etkileyebiliyor.