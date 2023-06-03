Üzerine ev ve arsa tapusu olanlara ortalığı yıkacak uyarı! Bu yeni yöntemle paranızı böyle alıyorlar!
Son yıllarda Türkiye'de konut ve arsa fiyatlarındaki hızlı yükseliş, birçok vatandaşı ev veya arsa sahibi olma hayaliyle harekete geçiriyor. Ancak maalesef, bu yükseliş dolandırıcıların da dikkatini çekiyor ve vatandaşları hedef alabilecekleri yeni fırsatlar sunuyor. Son zamanlarda tapu sahibi olmak isteyenleri tuzağa düşürmek için yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı. Dolandırıcılar, genellikle tapu işlemleri için görüşme ayarlamak amacıyla vatandaşlarla iletişime geçmektedir. Bu görüşmelerde, dolandırıcılar tapu sahibinin çalıştığını iddia ederek, mesai saatlerinin sonlarına doğru bir randevu talep etmektedir. Bu taktikle, vatandaşların dikkatini dağıtarak ve zaman baskısı yaratarak hızlı bir anlaşma sağlamaya çalışmaktadırlar.
Son zamanlarda dolandırıcılar, vatandaşları tuzağa düşürmek için tapu müdürlüklerinde işlem yapacak kişilerin peşine düşmektedir. İlanlar üzerinden sunulan cazip fırsatlarla ucuz ev veya arsa vaadiyle vatandaşların dikkatini çeken bu dolandırıcılar, mağduriyet yaşanmaması için vatandaşların uyanık olması gerektiğini vurgulamaktadır.
Tapuda buluşan taraflar, işlem için sıra beklerken dolandırıcılar alıcıdan ödeme yapılacağı bahanesiyle paranın hesaba aktarılmasını istiyorlar.
Maalesef, tapuda sıra beklenmesi nedeniyle vatandaşlar bu talebi şüphelenmeden yerine getiriyor ve parayı karşı tarafa gönderiyor. Ancak dolandırıcılar, burada paranın hesaba aktarılmadığını iddia ederek oyalama taktiği kullanıyorlar.
Böylelikle tapu işlemi için mesai saati sona eriyor ve tapunun devri için bir sonraki güne randevu alınıyor. Ancak tapusunu devredecek kişi tapuya gelmiyor ve dolandırıcılar kayıplara karışıyor.