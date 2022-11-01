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Uzayda bile yaşayabilen ölümsüz canlı şaşkına uğrattı! Kimse göremiyor fakat her gün dokunuyor hatta yiyoruz!

Tardigradlar olarak da adlandırılan su ayıları gezegenimizde denizlerde, tatlı sularda ve karalarda yaşayabilen ve çıplak gözle görülemeyen mikroskobik canlılardır.

takvim.com.tr
01.11.2022 10:28 - Son Güncelleme: 01.11.2022 10:28
Uzayda bile yaşayabilen ölümsüz canlı şaşkına uğrattı! Kimse göremiyor fakat her gün dokunuyor hatta yiyoruz!

Genellikle "su ayıları" olarak da adlandırılan tardigradlar, hemen hemen her ortamda hayatta kalabilen mikroskobik canlılardır. Oldukça ilginç ve mucizevi özellikleriyle bilim dünyasında bile şok etkisi yaratan bu canlılar ateşte bile ölmüyor. Hatta bilim insanları 30 sene bu canlıları dondurmuş ve sonrasında yaşamaya devam ettiklerini gözlemlemişler. İşte suy ayısı adı verilen bu canlıların inanılmaz özellikleri...

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Uzayda bile yaşayabilen ölümsüz canlı şaşkına uğrattı! Kimse göremiyor fakat her gün dokunuyor hatta yiyoruz!

-253 DERECEYE DAYANIRLAR

Sıvı nitrojen ile -253 C dondurulduğunda 21 aya dayanabilirler.

Uzayda bile yaşayabilen ölümsüz canlı şaşkına uğrattı! Kimse göremiyor fakat her gün dokunuyor hatta yiyoruz!

AĞIR RADYASYON ONUN İÇİN GÜNEŞLENMEK GİBİ BİR ŞEY

X-ray veya ağır iyon (4He) radyasyonunda LD50 (popülasyonun yarısını öldüren değer) değerinde ulaşılan radyasyon seviyesi 5.000 Gy, gama tipli radyasyona gösterilen direnç seviyesi ise 1.000 ila 9.000 Gy arasında değişmektedir.

Uzayda bile yaşayabilen ölümsüz canlı şaşkına uğrattı! Kimse göremiyor fakat her gün dokunuyor hatta yiyoruz!

150 DERECEYE KADAR ÖLMEZ

151 derecede yaklaşık 15 dakika boyunca hayatta kalabilmektedir.

Uzayda bile yaşayabilen ölümsüz canlı şaşkına uğrattı! Kimse göremiyor fakat her gün dokunuyor hatta yiyoruz!

UZAYDA YAŞAYABİLİYOR

Uzay gibi düşük basınç ortamında 10 gün buna ek olarak 74.019 atm değerindeki muazzam basınçlara dayanabildikleri bilinmektedir.

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