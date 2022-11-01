Uzayda bile yaşayabilen ölümsüz canlı şaşkına uğrattı! Kimse göremiyor fakat her gün dokunuyor hatta yiyoruz!

Genellikle "su ayıları" olarak da adlandırılan tardigradlar, hemen hemen her ortamda hayatta kalabilen mikroskobik canlılardır. Oldukça ilginç ve mucizevi özellikleriyle bilim dünyasında bile şok etkisi yaratan bu canlılar ateşte bile ölmüyor. Hatta bilim insanları 30 sene bu canlıları dondurmuş ve sonrasında yaşamaya devam ettiklerini gözlemlemişler. İşte suy ayısı adı verilen bu canlıların inanılmaz özellikleri...