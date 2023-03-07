Üstün zekalıları eliyle koymuş gibi yakalayan test! Dünya rekoru kırıyorlar. Resimdeki iki hayvanı bulanın beyni taş gibi çıkıyor. Resimde gördüğünüz ilk hayvan, hayattaki her şeyde mantıklı olup olmadığınızı veya duygulara boğulup boğulmadığınızı gösterecek. Peki, resimdeki iki hayvanı bulabilir misiniz? İşte çok konuşulan o test!