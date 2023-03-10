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Haberler Trend Ustaya, kimyasala para vermeyin! 40 yıllık ev hanımı bile bilmiyor! Tıkanan lavaboyu 10 saniyede vakumluyor! Açamayacağı boru geçemeyeceği gider yok...

Ustaya, kimyasala para vermeyin! 40 yıllık ev hanımı bile bilmiyor! Tıkanan lavaboyu 10 saniyede vakumluyor! Açamayacağı boru geçemeyeceği gider yok...

Mutfakta yemek artıkları lavabo tıkanmalarının en yaygın nedenidir. Birkaç artık su ile birlikte borulardan akar, ancak yemeklerinizin kalıntılarını sık sık mutfak çöp kutusu yerine lavaboya atıyorsanız, er ya da geç bir tıkanıklık yaşamanız muhtemeldir. İşte evde kolaylıkla deneyebileceğiniz tıkanmış lavaboyu açma yöntemleri...

takvim.com.tr
10.03.2023 09:35 - Son Güncelleme: 10.03.2023 09:35
Ustaya, kimyasala para vermeyin! 40 yıllık ev hanımı bile bilmiyor! Tıkanan lavaboyu 10 saniyede vakumluyor! Açamayacağı boru geçemeyeceği gider yok...

Tıkanmış lavabolar ve tıkanmış giderler, en yaygın tesisat sorunlarından bazılarıdır ve genellikle sıvılar dışındaki şeylerin gidere gitmesine izin verilmesinden kaynaklanır. Bu rahatsız edici durumu 10 saniyede kolaylıkla çözebilirsiniz. Tesisatçıya, kimyasallara para vermden evinizde bu yöntemleri deneyin. Yağ atıkları da sorun olabilir ve asla lavaboya dökülmemelidir. Pek çok yağ ısıtıldıklarında sıvıdır, ancak oda sıcaklığında katılaşır. Yağlar borularınıza girerse, büyük ihtimalle giderlerinizi tıkarlar. İşte sizin için derlediğimiz lavabo açma yöntemleri...

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Ustaya, kimyasala para vermeyin! 40 yıllık ev hanımı bile bilmiyor! Tıkanan lavaboyu 10 saniyede vakumluyor! Açamayacağı boru geçemeyeceği gider yok...

LAVABO TIKANIKLIĞI AÇMA YÖNTEMLERİ

1. Kaynar Su

Borularınız sabun veya yağ ile tıkanmışsa, kaynar su tıkanıklığı çözerek borunun temizlenmesine yardımcı olabilir. Ancak PVC borulara asla kaynar su dökmemelisiniz, bu borulara zarar verebilir. Plastik borularınız varsa, bunun yerine elle sıcak suyu deneyin.

Ustaya, kimyasala para vermeyin! 40 yıllık ev hanımı bile bilmiyor! Tıkanan lavaboyu 10 saniyede vakumluyor! Açamayacağı boru geçemeyeceği gider yok...

2. Sirke ve Karbonat

Sirke kesme yağında etkilidir ve kabartma tozu sirke ile reaksiyona girerek baloncuklar oluşturur ve borudaki tıkanıklıkların giderilmesine yardımcı olur.

Ustaya, kimyasala para vermeyin! 40 yıllık ev hanımı bile bilmiyor! Tıkanan lavaboyu 10 saniyede vakumluyor! Açamayacağı boru geçemeyeceği gider yok...

3. Kostik Temizleyici

Yukarıda açıklanan kaynar su ve sirke ve kabartma tozu yöntemi etkili olmadıysa, biraz daha güçlü bir şey denemek isteyebilirsiniz - örneğin bir lavabo temizleyici.

Ustaya, kimyasala para vermeyin! 40 yıllık ev hanımı bile bilmiyor! Tıkanan lavaboyu 10 saniyede vakumluyor! Açamayacağı boru geçemeyeceği gider yok...

4. Piston

Lavabonuz sıkıca tıkanmışsa, giderinize daha fazla şey dökmek yardımcı olmayacaktır. Bunun yerine, tıkanıklığı gidermek için standart bir tuvalet pistonunun emiş gücünü kullanmayı deneyin.

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