Ustaya, kimyasala para vermeyin! 40 yıllık ev hanımı bile bilmiyor! Tıkanan lavaboyu 10 saniyede vakumluyor! Açamayacağı boru geçemeyeceği gider yok...

Tıkanmış lavabolar ve tıkanmış giderler, en yaygın tesisat sorunlarından bazılarıdır ve genellikle sıvılar dışındaki şeylerin gidere gitmesine izin verilmesinden kaynaklanır. Bu rahatsız edici durumu 10 saniyede kolaylıkla çözebilirsiniz. Tesisatçıya, kimyasallara para vermden evinizde bu yöntemleri deneyin. Yağ atıkları da sorun olabilir ve asla lavaboya dökülmemelidir. Pek çok yağ ısıtıldıklarında sıvıdır, ancak oda sıcaklığında katılaşır. Yağlar borularınıza girerse, büyük ihtimalle giderlerinizi tıkarlar. İşte sizin için derlediğimiz lavabo açma yöntemleri...