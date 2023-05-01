Ürküten gerçek! Dünya’ya şoke eden etkisi olacak! NASA açıkladı! Birkaç saat içinde olanlar olacak

Güneş fırtınaları, Güneş'ten yayılan yüklü parçacıkların, manyetik alanlar aracılığıyla Dünya ve diğer gezegenlerle etkileşimleri sonucunda meydana gelen bir fenomendir. Güneş fırtınaları, manyetik aktivitelerin en üst düzeyde olduğu dönemlerde oluşur. Bu durum, Güneş'in manyetik alanındaki dalgalanmaların neden olduğu manyetik fırtınaların oluşumuna yol açar. Güneş fırtınaları, enerjileri açısından büyük ölçekli olaylar olarak kabul edilirler ve Dünya'yı olumsuz etkileyebilirler.