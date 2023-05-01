Ürküten gerçek! Dünya'ya şoke eden etkisi olacak! NASA açıkladı! Birkaç saat içinde olanlar olacak
Son zamanlarda sık sık yaşanan Güneş fırtınaları Dünya'yı derinden etkileyebilir. Uzmanlar, Dünya genellikle büyük elektrik kesintilerine neden olabileceği uyarılarında bulunduğu olay ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Son zamanlarda NASA SOHO bir yamyam koronal kütle fırlatmasına tanık oldu. Bunun sadece birkaç saat içinde Dünya'yı etkilemesi bekleniyor.
Güneş fırtınaları, Güneş'ten yayılan yüklü parçacıkların, manyetik alanlar aracılığıyla Dünya ve diğer gezegenlerle etkileşimleri sonucunda meydana gelen bir fenomendir. Güneş fırtınaları, manyetik aktivitelerin en üst düzeyde olduğu dönemlerde oluşur. Bu durum, Güneş'in manyetik alanındaki dalgalanmaların neden olduğu manyetik fırtınaların oluşumuna yol açar. Güneş fırtınaları, enerjileri açısından büyük ölçekli olaylar olarak kabul edilirler ve Dünya'yı olumsuz etkileyebilirler.
Dünya, yakın bir zamanda G1 sınıfı jeomanyetik bir fırtınayla karşı karşıya kalacak. Ancak, şiddetli bir fırtına beklenmiyor. Bu küçük fırtına, koronal kütle fırlatma bulutu tarafından tetiklenecek.
SpaceWeather tarafından hazırlanan bir rapora göre, yamyam koronal kütle fırlatmaları, gelişmiş manyetik alanlar oluşturarak Dünya'nın manyetosferinde delikler açabilir ve güçlü fırtınalara neden olabilir. Kaydedilen tarihteki en büyük jeomanyetik fırtınaların birçoğu bu şekilde ortaya çıkmıştır.
NASA, yamyam fırlatmaların nasıl çalıştığını açıkladı. Eğer aynı yerden birden fazla koronal kütle bulutu çıkarsa, daha parlak ve hızlı olan sonraki bulutları emebilir.