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Ürküten gerçek! Dünya'ya şoke eden etkisi olacak! NASA açıkladı! Birkaç saat içinde olanlar olacak

Son zamanlarda sık sık yaşanan Güneş fırtınaları Dünya'yı derinden etkileyebilir. Uzmanlar, Dünya genellikle büyük elektrik kesintilerine neden olabileceği uyarılarında bulunduğu olay ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Son zamanlarda NASA SOHO bir yamyam koronal kütle fırlatmasına tanık oldu. Bunun sadece birkaç saat içinde Dünya'yı etkilemesi bekleniyor.

01.05.2023 11:52 - Son Güncelleme: 01.05.2023 11:52
Ürküten gerçek! Dünya’ya şoke eden etkisi olacak! NASA açıkladı! Birkaç saat içinde olanlar olacak

Güneş fırtınaları, Güneş'ten yayılan yüklü parçacıkların, manyetik alanlar aracılığıyla Dünya ve diğer gezegenlerle etkileşimleri sonucunda meydana gelen bir fenomendir. Güneş fırtınaları, manyetik aktivitelerin en üst düzeyde olduğu dönemlerde oluşur. Bu durum, Güneş'in manyetik alanındaki dalgalanmaların neden olduğu manyetik fırtınaların oluşumuna yol açar. Güneş fırtınaları, enerjileri açısından büyük ölçekli olaylar olarak kabul edilirler ve Dünya'yı olumsuz etkileyebilirler.

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Ürküten gerçek! Dünya’ya şoke eden etkisi olacak! NASA açıkladı! Birkaç saat içinde olanlar olacak

Güneş fırtınalarının Dünya üzerindeki etkileri son dönemde giderek artan bir endişe kaynağı haline geldi. NASA'nın Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) tarafından kaydedilen yamyam koronal kütle fırlatması, gökbilimciler tarafından kötü güneş fırtınalarının bir sorumlusu olarak görülüyor.

Ürküten gerçek! Dünya’ya şoke eden etkisi olacak! NASA açıkladı! Birkaç saat içinde olanlar olacak

Dünya, yakın bir zamanda G1 sınıfı jeomanyetik bir fırtınayla karşı karşıya kalacak. Ancak, şiddetli bir fırtına beklenmiyor. Bu küçük fırtına, koronal kütle fırlatma bulutu tarafından tetiklenecek.

Ürküten gerçek! Dünya’ya şoke eden etkisi olacak! NASA açıkladı! Birkaç saat içinde olanlar olacak

SpaceWeather tarafından hazırlanan bir rapora göre, yamyam koronal kütle fırlatmaları, gelişmiş manyetik alanlar oluşturarak Dünya'nın manyetosferinde delikler açabilir ve güçlü fırtınalara neden olabilir. Kaydedilen tarihteki en büyük jeomanyetik fırtınaların birçoğu bu şekilde ortaya çıkmıştır.

Ürküten gerçek! Dünya’ya şoke eden etkisi olacak! NASA açıkladı! Birkaç saat içinde olanlar olacak

NASA, yamyam fırlatmaların nasıl çalıştığını açıkladı. Eğer aynı yerden birden fazla koronal kütle bulutu çıkarsa, daha parlak ve hızlı olan sonraki bulutları emebilir.

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