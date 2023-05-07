Ünlüleri böyle zayıflatmış... 3 bardak yeterli! 30 günde 12 kilo gidecek! Ender Saraç'tan 34 bedene şıp diye indirecek doğal tarif
Dr. Ender Saraç 1 ayda 10 kilo verdiren çay tarifini paylaştı. Yaz ayları yaklaşırken fit bir vücuda kavuşmak isteyenler diyetlerinin yanı sıra tüketeceği bu çay sayesinde ödemlerinden, yağlarından kolayca kurtulabilecek. İşte Ender Saraç'ın metabolizma hızlandıran mucize çayı...
07.05.2023 11:09 - Son Güncelleme: 07.05.2023 11:10
Ender Saraç zayıflama garantili özel tarifi verdi. Açıkladığı bu tarifle 30 günde 10-12 kilo verebilirsiniz. Zerrin Özer, Sibel Can ve birçok ünlünün diyet için başvurduğu Saraç, tarifini verdiği bu çayla cayır cayır yağ yakımını garanti ediyor. Yaz aylarının gelmesiyle düğüne ve tatile gidecek binlerce kişi en hızlı kilo vermenin yöntemini aramaya başladı. İşte diyet listenize ekleyeceğiniz 10 kilo verdiren çay tarifi...