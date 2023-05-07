Ünlüleri böyle zayıflatmış... 3 bardak yeterli! 30 günde 12 kilo gidecek! Ender Saraç'tan 34 bedene şıp diye indirecek doğal tarif

Ender Saraç zayıflama garantili özel tarifi verdi. Açıkladığı bu tarifle 30 günde 10-12 kilo verebilirsiniz. Zerrin Özer, Sibel Can ve birçok ünlünün diyet için başvurduğu Saraç, tarifini verdiği bu çayla cayır cayır yağ yakımını garanti ediyor. Yaz aylarının gelmesiyle düğüne ve tatile gidecek binlerce kişi en hızlı kilo vermenin yöntemini aramaya başladı. İşte diyet listenize ekleyeceğiniz 10 kilo verdiren çay tarifi...