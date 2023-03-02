ÜNLÜLER, SPORCULAR VE BAĞIŞ miktarları! 5,10,15 MİLYON TL bağış yapanlar kimler? Fatih Terim, Arda Turan, Şenol Güneş, Jorge Jesus...

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu işbirliği ile organize edilen 'Omuza Omuza' Yardım ve Dayanışma Kampanyasını A Spor, beIN Sports, Sportstv, D Smart Spor, S Sport, Tivibu Spor, TRT Spor, TV8 ve kulüp televizyonları ile TRT Radyo, Radyo Gol, Radyospor ve Lig Radyo'nun yanı sıra birçok dijital medya kanalı da canlı olarak yayınlanıyor. 5 saat sürecek programın moderatörlüğünü ise Acun Ilıcalı yapıyor.