ÜNLÜLER, SPORCULAR VE BAĞIŞ miktarları! 5,10,15 MİLYON TL bağış yapanlar kimler? Fatih Terim, Arda Turan, Şenol Güneş, Jorge Jesus...
Maraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem felaketi tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Devlet yaraları sararken, spor camiası da Omuz Omuza" kampanyasıyla bir araya geldi. İşte kampanyada yapılan bağışlar.
Omuz Omuza bağış kampanyası hakkında detaylar merak edilip araştırılıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin yıkıcı etkisiyle yaralar sarılmaya devam ediliyor. Bugün ise Omuz Omuza bağış kampanyası adıyla televizyon ve radyolardan gerçekleştirilen ortak canlı yayınla, yurt içinde ve yurt dışında futbola gönül veren ve deprem felaketleri sonrasında kalbi Türkiye için atan herkesin bir araya getirilmesi hedefleniyor. İşte ortak yayında toplanan bağış miktarları...
TÜRKİYE "OMUZ OMUZA" EKRANLARDA BULUŞUYOR
Bu kapsamda saat 20.00'de tüm futbol camiası 7'den 70'e hep birlikte omuz omuza ekranların karşısında tüm Türkiye ile birlikte buluştu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu işbirliği ile organize edilen 'Omuza Omuza' Yardım ve Dayanışma Kampanyasını A Spor, beIN Sports, Sportstv, D Smart Spor, S Sport, Tivibu Spor, TRT Spor, TV8 ve kulüp televizyonları ile TRT Radyo, Radyo Gol, Radyospor ve Lig Radyo'nun yanı sıra birçok dijital medya kanalı da canlı olarak yayınlanıyor. 5 saat sürecek programın moderatörlüğünü ise Acun Ilıcalı yapıyor.
KİM NE KADAR BAĞIŞ YAPTI?
TFF, toplam 85 milyon TL bağışlayarak Omuz Omuza kampanyasını başlattı.
Cantürk Alagöz, Iğdır FK adına Omuz Omuza bağış kampanyasına 5 milyon TL bağışladı.
Mehmet Ziylan, Flo Ayakkabı adına Omuz Omuza bağış kampanyasına 5 milyon TL bağışladı.
Trendyol, Omuz Omuza bağış kampanyasına 50 milyon TL bağışladı.
Göksel Gümüşdağ, Başakşehir adına 2 Milyon TL'lik daha yardımda bulunduğunu açıkladı.
(Yeniköy Motors) Nevzat Kaya: 3 Milyon TL
Bodrumspor futbolcuları adına: 1 milyon TL
DEVAMI GELİYOR...