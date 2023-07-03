Ünlü kahin Athos Salome korkunç kehaneti için 2024 yılını işaret etti: Taş taş üstünde kalmayacak! Ülkeler bir anda...
Athos Salome geçmişte yaptığı tahminlerle dünya genelinde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Salome'nin birçok kişi tarafından kabul edilen tahminleri arasında koronavirüs pandemisi, Kraliçe Elizabeth'in ölümü ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi olaylar yer alıyor. Gelecek için çeşitli kehanetlerde bulunan Athos Salome yeni kehanetleriyle duyanları şoke etti. Athos Salome'nin yeni kehanetleri sosyal medyada kullanıcılar arasında büyük bir tartışma konusu haline geldi.
03.07.2023 11:23 - Son Güncelleme: 03.07.2023 11:23
Athos Salome ünlü bir kahin olarak adını duyurdu. Bu kapsamda da geçmişte yaptığı tahminlerle dünya genelinde dikkat çekmeyi başarıyor. Salome'nin tahminleri arasında koronavirüs pandemisi, Kraliçe Elizabeth'in ölümü ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi olaylar yer alıyor. Salome, gelecek hakkında çeşitli kehanetlerde bulunmuş ve yeni kehanetleriyle duyanları şaşırttı.
Salome ayrıca Deccal'in gelişi ile ilgili kehanetinin bir para birimine geçişle ilgili olduğunu da belirtiyor. Bu para birimi ve ekonomik sistemle ilgili önemli bir değişim öngörüyor olabilir.