Ünlü kahin Athos Salome 2024 kehanetleri için nokta atışı tarih verdi! Kraliçe Elizabeth'in ölümünü dahi bilmişti! Dünyaya birkaç yıl içinde...
Athos Salome, geçmişte yaptığı tahminlerle dünya genelinde dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış bir kahin olarak tanınmaktadır. Salome, iddialara göre koronavirüs pandemisi, Kraliçe Elizabeth'in ölümü ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi önemli olayları önceden öngörmüştür. Şimdi ise 2026 yılına dair bazı kehanetlerde bulunmuştur. Salome'nin iddiaları zaman zaman gündeme gelerek tartışmalara yol açmıştır. Öne çıkan iddiası ise 2024 ile 2026 yılları arasına dikkat edilmesi gerektiğidir. Athos Salome, 2026 yılına dair bazı kehanetler ortaya atmıştır. Ancak bu iddiaların gerçekliği veya doğruluğu kesin olarak kanıtlanmamıştır ve spekülasyonlara dayanmaktadır. Salome'nin kehanetleri hakkında ayrıntılı bilgiler veya detaylar kamuoyuna henüz sunulmamıştır.
10.06.2023 10:06 - Son Güncelleme: 10.06.2023 10:06
Athos Salome geçmişte yaptığı tahminlerle dünya genelinde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Salome'nin birçok kişi tarafından kabul edilen tahminleri arasında koronavirüs pandemisi, Kraliçe Elizabeth'in ölümü ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi olaylar yer alıyor. Gelecek için çeşitli kehanetlerde bulunan Athos Salome yeni kehanetleriyle duyanları şoke etti. Athos Salome'nin yeni kehanetleri sosyal medyada kullanıcılar arasında büyük bir tartışma ve spekülasyon konusu haline geldi.