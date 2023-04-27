Ünlü kahin Athos Salome kehanetleri için bir bir tarih verdi! 2026 yılını aklınızdan çıkarmayın! Kötü günler bitti sırada daha beterleri var! Kaçacak delik arayacaksınız!
Brezilyalı kahin Athos Salome geçmişte yaptığı doğru tahminlerle tanınıyor. Kendisi, koronavirüs pandemisi, Kraliçe Elizabeth'in ölümü ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi önemli olayları önceden öngörmüştü. Daha önce Dünya Kupası finalinde de Fransa ya da Arjantin'in kazanacağını doğru bir şekilde tahmin etmişti. Şimdi ise Salome 2026 yılına kadar olacağını iddia ettiği bazı konularla gündeme geldi.
27.04.2023 12:27 - Son Güncelleme: 27.04.2023 12:27
Ünlü kahin Athos Salome 2024 kehanetleri için bir bir tarih verdi. 2026 yılını bir köşeye yazın. Kötü günler bitti sırada daha kötüleri var. Kaçacak delik arayacaksınız. Athos Salome yeni kehanetleriyle gündeme geldi. Üçüncü Dünya Savaşı ve Deccal'in dönüşüyle ilgili ortaya iddialar duyanları şaşırttı.