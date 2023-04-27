Ünlü kahin Athos Salome kehanetleri için bir bir tarih verdi! 2026 yılını aklınızdan çıkarmayın! Kötü günler bitti sırada daha beterleri var! Kaçacak delik arayacaksınız!

Ünlü kahin Athos Salome 2024 kehanetleri için bir bir tarih verdi. 2026 yılını bir köşeye yazın. Kötü günler bitti sırada daha kötüleri var. Kaçacak delik arayacaksınız. Athos Salome yeni kehanetleriyle gündeme geldi. Üçüncü Dünya Savaşı ve Deccal'in dönüşüyle ilgili ortaya iddialar duyanları şaşırttı.