Ünlü astrolog Nostradamus'un 2023 kehanetleri! Yeni yılda kafanızı camdan bile çıkarmayın! 467 yıl önceden her şeyi bilmiş! 'Önümüzdeki 40 yıl boyunca..."

Kehanetlerini bir kitapta toplamaya karar vererek 1555'te Salon-de-Provence'e yerleşti. Toplam on adet olan ünlü 'yüzlük'lerinin ilk kitabını 1555'te Lyon'da yayımladı.Ünü giderek yayılan Nostradamus, Catherine de Médicis'nin astrologlarından biri haline geldi. 1564'te Catherine de Médicis onu saraya daimi kalmak üzere çağırdı ve kral IX. Charles'ın hekimi ve danışmanı olarak ilan etti. 1581'de kehanetlerinden dolayı Kilise tarafından aforoz edildi.