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Haberler Trend Ünlü astrolog Mart- Nisan ayına dikkat çekti! Astrolojide deprem işaretleri ve gökyüzünde riskli tarihler 2023! Dolunay, Ay, Güneş tutulmaları ile deprem ilişkisi nedir? Burçların enerjisi...

Ünlü astrolog Mart- Nisan ayına dikkat çekti! Astrolojide deprem işaretleri ve gökyüzünde riskli tarihler 2023! Dolunay, Ay, Güneş tutulmaları ile deprem ilişkisi nedir? Burçların enerjisi...

Ülkemizde meydana gelen depremlerde çok sayıda insan yaralandı, can kayıpları yaşandı ve birçok bina hasar gördü. Uzman yorumları bu konuda dikkat çekerken astrolojiyi yakından takip edenler ise gökyüzü hareketlerini merak edip inceliyor. Peki, Astrolojide deprem işaretleri ve gökyüzünde riskli tarihler neler? İşte detaylar...

takvim.com.tr
22.02.2023 09:18 - Son Güncelleme: 22.02.2023 09:18
Astrolojide deprem işaretleri ve gökyüzünde riskli tarihler 2023! Ünlü astrolog Mart- Nisan ayına dikkat çekti! Dolunay, Ay ve Güneş tutulmaları ile deprem ilişkisi nedir? Aslan, Yengeç, Akrep, Yay bu

Ülkemizde yaşanan depremler sonrası acı kayıplar yaşandı. 20 Şubat'ta meydana gelen Hatay depremi de büyük bir korkuya neden oldu. Öte yandan Büyük İstanbul depremi için uyarılar devam ederken uzmanlar tarafından depremin yakın olduğu duyuruluyor. Astrolojiyi yakından takip edenler ise gökyüzündeki anlık hareketler ile deprem ilişkilerini araştırıyor. Peki, Astrolojide deprem işaretleri ve gökyüzünde riskli tarihler 2023 neler? Dolunay, Ay ve Güneş tutulmaları ile deprem ilişkisi nedir? İşte merak edilenler...

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Astrolojide deprem işaretleri ve gökyüzünde riskli tarihler 2023! Ünlü astrolog Mart- Nisan ayına dikkat çekti! Dolunay, Ay ve Güneş tutulmaları ile deprem ilişkisi nedir? Aslan, Yengeç, Akrep, Yay bu

Hürriyet'te yer alan habere göre, Aslan burcundaki dolunay bu dönemin çok gergin ve halk açısından sıkıntılı olabilecek doğa olaylarına işaret edebileceğinden bahsediliyordu.

Astrolojide deprem işaretleri ve gökyüzünde riskli tarihler 2023! Ünlü astrolog Mart- Nisan ayına dikkat çekti! Dolunay, Ay ve Güneş tutulmaları ile deprem ilişkisi nedir? Aslan, Yengeç, Akrep, Yay bu

Bu dolunayda ani olayları, yüksek gerginlikleri gösteren Uranüs'ün dolunay ile olan sert açısı dikkat çekiyordu. Ay da dolunay haritasında 12. evde konumlanmıştı.

Astrolojide deprem işaretleri ve gökyüzünde riskli tarihler 2023! Ünlü astrolog Mart- Nisan ayına dikkat çekti! Dolunay, Ay ve Güneş tutulmaları ile deprem ilişkisi nedir? Aslan, Yengeç, Akrep, Yay bu

Astrolojik açıdan sabit burçların tam ortaları, 15 derecesi ve civarı her zaman daha büyük bir yoğunluk ve odaklılık gösterir. Bu dönemde ay düğümleri Boğa-Akrep ekseninde ve aynı zamanda Uranüs de Boğa'nın tam ortasına ulaşmış durumda.

Astrolojide deprem işaretleri ve gökyüzünde riskli tarihler 2023! Ünlü astrolog Mart- Nisan ayına dikkat çekti! Dolunay, Ay ve Güneş tutulmaları ile deprem ilişkisi nedir? Aslan, Yengeç, Akrep, Yay bu

Toprak elementinden sabit bir burç olan Boğa'nın normalde istikrar, sarsılmazlık ve uzun vadede dayanıklı olan şeylerle ilgili olduğunu söyleyebiliriz.

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