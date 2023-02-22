Ünlü astrolog Mart- Nisan ayına dikkat çekti! Astrolojide deprem işaretleri ve gökyüzünde riskli tarihler 2023! Dolunay, Ay, Güneş tutulmaları ile deprem ilişkisi nedir? Burçların enerjisi...

Ülkemizde yaşanan depremler sonrası acı kayıplar yaşandı. 20 Şubat'ta meydana gelen Hatay depremi de büyük bir korkuya neden oldu. Öte yandan Büyük İstanbul depremi için uyarılar devam ederken uzmanlar tarafından depremin yakın olduğu duyuruluyor. Astrolojiyi yakından takip edenler ise gökyüzündeki anlık hareketler ile deprem ilişkilerini araştırıyor. Peki, Astrolojide deprem işaretleri ve gökyüzünde riskli tarihler 2023 neler? Dolunay, Ay ve Güneş tutulmaları ile deprem ilişkisi nedir? İşte merak edilenler...