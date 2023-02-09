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Haberler Trend Üniversiteler 20 Şubat 2023'e kadar tatil mi? Tüm illerde üniversiteler tatil mi, ne zaman açılacak? YÖK son dakika hangi illerde üniversiteler 2 hafta tatil? İstanbul, Ankara, İzmir...

Üniversiteler 20 Şubat 2023'e kadar tatil mi? Tüm illerde üniversiteler tatil mi, ne zaman açılacak? YÖK son dakika hangi illerde üniversiteler 2 hafta tatil? İstanbul, Ankara, İzmir...

Tüm illerde okulların 20 Şubat'a kadar tatil edilmesinin ardından üniversitelerin durumu merak edildi. Bu kapsamda arama motorlarında, "Üniversiteler 20 Şubat 2023'e kadar tatil mi? Tüm illerde üniversiteler tatil mi, ne zaman açılacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar...

takvim.com.tr
09.02.2023 17:37 - Son Güncelleme: 09.02.2023 18:41
Üniversiteler 20 Şubat 2023’e kadar tatil mi? Tüm illerde üniversiteler tatil mi, ne zaman açılacak? YÖK son dakika hangi illerde üniversiteler 2 hafta tatil? İstanbul, Ankara, İzmir...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde yaşanan depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okullarda hava koşulları ve depremin etkisiyle eğitime ara verildiğini açıklamıştı. Peki, Üniversiteler 20 Şubat 2023'e kadar tatil mi? Tüm illerde üniversiteler tatil mi, ne zaman açılacak? YÖK son dakika hangi illerde üniversiteler 2 hafta tatil? İşte detaylar...

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Üniversiteler 20 Şubat 2023’e kadar tatil mi? Tüm illerde üniversiteler tatil mi, ne zaman açılacak? YÖK son dakika hangi illerde üniversiteler 2 hafta tatil? İstanbul, Ankara, İzmir...

ÜNİVERSİTE TATİLİ UZATILDI MI?

YÖK, "Tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir." ifadelerine yer verdi.

Üniversiteler 20 Şubat 2023’e kadar tatil mi? Tüm illerde üniversiteler tatil mi, ne zaman açılacak? YÖK son dakika hangi illerde üniversiteler 2 hafta tatil? İstanbul, Ankara, İzmir...

TÜM TÜRKİYE'DE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm Türkiye'de okulların 20 Şubat'a kadar 1 hafta tatil edildiğini duyurdu.

Üniversiteler 20 Şubat 2023’e kadar tatil mi? Tüm illerde üniversiteler tatil mi, ne zaman açılacak? YÖK son dakika hangi illerde üniversiteler 2 hafta tatil? İstanbul, Ankara, İzmir...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışının ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak ertelendiğini bildirdi.

YÖK'ten, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yükseköğretim kurumlarında bahar dönemindeki eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle bu bölgeden olup diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin eğitim ve öğretime katılamayacak olmaları, bu öğrencilerimizden bir kısmının yakınlarının afetten doğrudan etkilenmiş olmaları, yükseköğretim kurumlarımızdaki başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelimizin arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmaları dikkate alınarak tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak ertelenmiştir."

Üniversiteler 20 Şubat 2023’e kadar tatil mi? Tüm illerde üniversiteler tatil mi, ne zaman açılacak? YÖK son dakika hangi illerde üniversiteler 2 hafta tatil? İstanbul, Ankara, İzmir...

OKUL TATİLİ UZADI
Yurt genelinde uygulanan bir haftalık okul tatili haberinin ardından gözler afet bölgesine çevrilmişti. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 20 Ocak 2023 Cuma günü sona ermişti. 15 günlük ara tatilin ardından ikinci eğitim öğretim yılının 6 Şubat Pazartesi günü başlaması planlanmıştı. Sabah saatlerinde yaşanan deprem ve yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yeniden tatil edildi.

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