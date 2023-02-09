Üniversiteler 20 Şubat 2023'e kadar tatil mi? Tüm illerde üniversiteler tatil mi, ne zaman açılacak? YÖK son dakika hangi illerde üniversiteler 2 hafta tatil? İstanbul, Ankara, İzmir...
Tüm illerde okulların 20 Şubat'a kadar tatil edilmesinin ardından üniversitelerin durumu merak edildi. Bu kapsamda arama motorlarında, "Üniversiteler 20 Şubat 2023'e kadar tatil mi? Tüm illerde üniversiteler tatil mi, ne zaman açılacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar...
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde yaşanan depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okullarda hava koşulları ve depremin etkisiyle eğitime ara verildiğini açıklamıştı. Peki, Üniversiteler 20 Şubat 2023'e kadar tatil mi? Tüm illerde üniversiteler tatil mi, ne zaman açılacak? YÖK son dakika hangi illerde üniversiteler 2 hafta tatil? İşte detaylar...
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışının ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak ertelendiğini bildirdi.
YÖK'ten, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yükseköğretim kurumlarında bahar dönemindeki eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle bu bölgeden olup diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin eğitim ve öğretime katılamayacak olmaları, bu öğrencilerimizden bir kısmının yakınlarının afetten doğrudan etkilenmiş olmaları, yükseköğretim kurumlarımızdaki başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelimizin arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmaları dikkate alınarak tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak ertelenmiştir."
OKUL TATİLİ UZADI
Yurt genelinde uygulanan bir haftalık okul tatili haberinin ardından gözler afet bölgesine çevrilmişti. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 20 Ocak 2023 Cuma günü sona ermişti. 15 günlük ara tatilin ardından ikinci eğitim öğretim yılının 6 Şubat Pazartesi günü başlaması planlanmıştı. Sabah saatlerinde yaşanan deprem ve yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yeniden tatil edildi.